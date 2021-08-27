Первый тяжелый ударный БЛА "Альтиус" поступит в ВС РФ осенью этого года

ЦАМТО, 26 августа. Первый тяжелый ударный комплекс с БЛА "Альтиус" поступит в Вооруженные силы РФ осенью этого года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам на форуме "Армия-2021" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

В российскую армию уже поступают и применяются ударные БЛА "Форпост" и "Иноходец" (другое название – "Орион"), однако "Альтиус" будет первым ударным БЛА тяжелого класса.

"Осенью получим в войска первый комплекс "Альтиус" в ударном варианте", – сказал А.Криворучко.

Как уже сообщалось, на "Армии-2021" были подписаны контракты на дополнительную серийную поставку ударных БЛА "Форпост-Р" и первую серийную поставку БЛА "Иноходец-РУ" (название разработчика – "Сириус").

Также на форуме подписаны договоры на унифицированные авиационные средства поражения для применения со всех типов существующих и разрабатываемых ударных БЛА.

Ранее А.Криворучко сообщил, что ударный БЛА "Иноходец-РУ" ожидают в Вооруженных силах в 2023 году, отмечает агентство.