Войти
Военно-промышленный курьер

Мобильный госпиталь десантируют с самолетов

99
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России проведут экспериментальное учение с выброской на парашютах из самолетов мобильного госпиталя с оборудованием.

«Впервые в мировой практике будет десантирован парашютным способом из тяжелых военно-транспортных самолетов военный госпиталь воздушно-десантного соединения в полном составе», - сообщил департамент информации Минобороны РФ.

Военные сообщили, что мобильный госпиталь Ивановской дивизии ВДВ будет десантирован вместе с техникой, запасами материальных средств, медицинской аппаратурой и инженерным оборудованием.

Это учение пройдет по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу в Ивановской и Костромской областях, говорится в сообщении.

Из 17 самолетов Ил-76МД будет десантировано парашютным способом около 160 человек медицинского персонала аэромобильного госпиталя из числа военнослужащих-контрактников, 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники, а также 25 платформ с ударочувствительным медицинским и инженерным оборудованием, сказали в Минобороны.

«После десантирования и осуществления сбора на площадке приземления в поле в полном объеме будут развернуты помещения пневмокаркасных палаток основных функциональных подразделений аэромобильного госпиталя и организован прием пациентов», - цитирует Интерфакс сообщение минобороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Медицина
Похожие новости
27.08.2021
"Алеша", "Эра" и ППК для летчиков: что показали Шойгу на "Армии-2021"
26.08.2021
Министр обороны Шойгу осмотрел экспозицию международного военно-технического форума "Армия-2021"
23.07.2020
Вооруженные силы РФ провели внезапную проверку готовности войск к учениям "Кавказ-2020"
20.04.2020
Транспорт войны и мира
22.09.2015
Россия показала «Центр» силы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:14
  • 132
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 26.08 23:46
  • 9
Израиль в роли арабского лидера
  • 26.08 22:42
  • 4
Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э"
  • 26.08 22:23
  • 4
Поставки Aurus и автобусов на водородном топливе могут начаться в 2024 году
  • 26.08 22:22
  • 4
Разработчик сообщил, что БМП "Манул" станет базой для новых комплексов вооружения
  • 26.08 20:32
  • 252
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 26.08 20:22
  • 7
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 26.08 20:11
  • 12
В Польше рассказали о «последнем моменте перед великим регрессом» ВВС России
  • 26.08 19:23
  • 354
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 26.08 18:48
  • 3
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 26.08 18:45
  • 3
Печальное наследие «оптимизаторов»
  • 26.08 17:36
  • 3
Министр обороны Шойгу осмотрел экспозицию международного военно-технического форума "Армия-2021"
  • 26.08 17:01
  • 31
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 26.08 13:30
  • 1
Подписан первый контракт на поставку комплексов "Панцирь-С1М"
  • 26.08 13:17
  • 23
Крылья для УДК