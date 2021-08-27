Мобильный госпиталь десантируют с самолетов

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России проведут экспериментальное учение с выброской на парашютах из самолетов мобильного госпиталя с оборудованием.

«Впервые в мировой практике будет десантирован парашютным способом из тяжелых военно-транспортных самолетов военный госпиталь воздушно-десантного соединения в полном составе», - сообщил департамент информации Минобороны РФ.

Военные сообщили, что мобильный госпиталь Ивановской дивизии ВДВ будет десантирован вместе с техникой, запасами материальных средств, медицинской аппаратурой и инженерным оборудованием.

Это учение пройдет по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу в Ивановской и Костромской областях, говорится в сообщении.

Из 17 самолетов Ил-76МД будет десантировано парашютным способом около 160 человек медицинского персонала аэромобильного госпиталя из числа военнослужащих-контрактников, 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники, а также 25 платформ с ударочувствительным медицинским и инженерным оборудованием, сказали в Минобороны.

«После десантирования и осуществления сбора на площадке приземления в поле в полном объеме будут развернуты помещения пневмокаркасных палаток основных функциональных подразделений аэромобильного госпиталя и организован прием пациентов», - цитирует Интерфакс сообщение минобороны.