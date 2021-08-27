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РИА Новости

Глава ОСК Рахманов рассказал о электромагнитной катапульте на новом российском авианосце

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Генеральный директор АО "ОСК" (Объединенная судостроительная корпорация) Алексей Рахманов
Генеральный директор АО "ОСК" (Объединенная судостроительная корпорация) Алексей Рахманов.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

КУБИНКА (Московская обл.), 26 авг – РИА Новости. Электромагнитная катапульта для старта палубных истребителей будет создаваться в России, но одновременно со строительством авианосца, заявил РИА Новости на форуме "Армия-2021" генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

В настоящее время в ВМФ России находится единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", на котором самолеты взлетают при помощи трамплина, установленного на палубе корабля.

"Создание электромагнитной катапульты должно быть тесно взаимосвязано с созданием авианосца, на котором она будет устанавливаться, работы будут вестись параллельно", - сказал Рахманов.

Он отметил, что так как работы по авианосцу пока не начаты, то и о точных сроках создания катапульты говорить преждевременно.

Кроме того, Рахманов подчеркнул, что при принятии решения об оснащении российского перспективного авианосца такой катапультой необходимо внимательно изучить опыт зарубежных коллег.

Электромагнитная катапульта используется для ускорения объектов, движущихся в магнитном поле. Единственными кораблями, оснащаемыми ею сегодня, являются американские авианосцы типа "Джеральд Форд". Традиционно на авианосцах используются паровые катапульты.

Ранее Рахманов отмечал, что строить новый российский авианосец, если такой заказ поступит от Минобороны, будет северодвинский завод "Севмаш", для этого есть и технологии, и опыт, полученный во время ремонта "Адмирала Кузнецова" и при создании авианосца "Викрамадитья" для ВМС Индии.

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