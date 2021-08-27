Падение вертолета Ми-17 ВМС Мексики на микроавтобус сняли на видео

Транспортный вертолет Ми-17 военно-морских сил Мексики получил повреждения после жесткой посадки в местечке Агуа-Бланка в штате Идальго.

На его борту находились чиновники, собиравшиеся оценить последствия стихийного бедствия в штате Веракрус после недавно прошедшего там урагана "Грейс".

Судя по появившимся в Сети видеороликам, винтокрылая машина потеряла управления практически сразу после взлета. "Семнадцатый" повело в сторону, и он, совершив несколько витков в воздухе, задел при падении медленно двигавшийся микроавтобус.

Столкновение было касательным, оно пришлось на заднюю часть, и водитель транспортного средства смог продолжить движение, спасая своих пассажиров, а вертолет немного подбросило, после чего он окончательно рухнул на землю. Стремительно вращавшиеся винты стали биться о грунт и, разваливаясь на части, разлетаться в разные стороны. Также оторвалась хвостовая балка. К счастью, из находившихся на земле никто не пострадал, а на борту четверо получили легкие травмы. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Мексика традиционно эксплуатирует вертолеты российского производства. В разное время закупались Ми-2, Ми-8Т, Ми-17, Ми-17-1В, Ми-17-В5, Ми-26, а также боевые Ми-24П.

Las maniobras para controlar dicha aeronave y salvaguardar la integridad de sus Tripulantes y a civiles fue gracias por su larga carrera del Capitán helicópterista de la Armada de México. Muestra de ello en este vídeo. Miren los tinacos, trato de alejarse de las 👥👥 pic.twitter.com/l9cwkvKaAv — mundo neutral (@mundoneutral) August 25, 2021

Алексей Брусилов