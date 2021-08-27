Глава ОСК рассказал о создании электромагнитной катапульты для авианосца

Электромагнитная катапульта для старта палубных истребителей будет создаваться в России одновременно со строительством авианосца. Об этом 26 августа заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на форуме «Армия-2021».

«Создание электромагнитной катапульты должно быть тесно взаимосвязано с созданием авианосца, на котором она будет устанавливаться, работы будут вестись параллельно», — рассказал он «РИА Новости».

По словам Рахманова, поскольку работы по авианосцу еще не начаты, о точных сроках создания катапульты говорить также преждевременно.

Кроме того, он отметил, что при принятии решения об оснащении российского перспективного авианосца такой катапультой необходимо внимательно изучить опыт зарубежных коллег.

Ранее, 18 мая, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов рассказал, что новый российский авианосец можно будет построить в течение 10 лет в том случае, если будут готовы завод и палубный истребитель.

На сегодняшний день российский флот располагает одним авианосцем «Адмирал Кузнецов». ВМФ прилагает максимум усилий для его поддержания в строю. Благодаря этому кораблю в России появились летчики палубной авиации. До этого на крейсерах базировались самолеты вертикального взлета и посадки. С «Кузнецова» летают обычные самолеты корабельного базирования.