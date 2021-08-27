Войти
Российская газета

Ударные вертолеты-беспилотники вскоре впервые поступят на вооружение

98
0
0
Источник изображения: rg.ru

Ударные вертолетные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) разработки научно-производственного объединения "Стрела" (входит в "Кронштадт") поступят в Вооруженные силы РФ уже в ближайшей перспективе. Об этом сообщил журналистам в рамках форума "Армия-2021" заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, в рамках заключенных договоренностей планируется вскоре получить легкие беспилотные вертолеты в ударном исполнении. Кроме того, в войска поступят тяжелые ударные беспилотные аппараты вертолетного типа "Платформа".


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Похожие новости
27.08.2021
Первый ударный тяжелый беспилотник «Альтиус» поступит в ВС РФ осенью
27.08.2021
Для Вооруженных сил и гражданки. Что демонстрирует "Армия-2021"
26.08.2021
Минобороны заключило на форуме "Армия-2021" госконтракты на сумму свыше 500 млрд. руб.
25.08.2021
Военные заключили госконтракты на закупку новейшей техники
06.02.2019
Источник: на российском беспилотнике "Орион" испытали вооружение в 2018 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:14
  • 132
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 26.08 23:46
  • 9
Израиль в роли арабского лидера
  • 26.08 22:42
  • 4
Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э"
  • 26.08 22:23
  • 4
Поставки Aurus и автобусов на водородном топливе могут начаться в 2024 году
  • 26.08 22:22
  • 4
Разработчик сообщил, что БМП "Манул" станет базой для новых комплексов вооружения
  • 26.08 20:32
  • 252
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 26.08 20:22
  • 7
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 26.08 20:11
  • 12
В Польше рассказали о «последнем моменте перед великим регрессом» ВВС России
  • 26.08 19:23
  • 354
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 26.08 18:48
  • 3
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 26.08 18:45
  • 3
Печальное наследие «оптимизаторов»
  • 26.08 17:36
  • 3
Министр обороны Шойгу осмотрел экспозицию международного военно-технического форума "Армия-2021"
  • 26.08 17:01
  • 31
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 26.08 13:30
  • 1
Подписан первый контракт на поставку комплексов "Панцирь-С1М"
  • 26.08 13:17
  • 23
Крылья для УДК