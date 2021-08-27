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Известия.ru

Первый ударный тяжелый беспилотник «Альтиус» поступит в ВС РФ осенью

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Первый тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Альтиус» поступит на вооружение Российской армии осенью, 26 августа сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021».

«Осенью получим в войска первый комплекс «Альтиус» в ударном варианте», — сказал Криворучко.

В Российскую армию уже поступают ударные беспилотники «Форпост» и «Иноходец» («Орион»), «Альтиус» же станет первым ударным БПЛА тяжелого класса.

На форуме «Армия-2021» уже подписан ряд контрактов на дополнительную серийную поставку ударных беспилотников «Форпост-Р», первую серийную поставку беспилотников «Иноходец-РУ» («Сириус»), а также договоры на унифицированные авиационные средства поражения для применения со всех типов существующих и разрабатываемых ударных БПЛА.

В этом году в ходе июньских испытаний «Альтиус» впервые применил авиационные средства поражения.

БПЛА «Альтиус» дальнего радиуса действия — самый крупный беспилотник из разрабатываемых в России. Размах крыльев аппарата — 28,5 м, длина — 11,6 м, взлетный вес приближается к 7 т.

Он способен патрулировать район в течение 48 часов на высоте до 12 тыс. м с крейсерской скоростью 150–250 км/ч. Радиус его действия составляет около 10 тыс. км. Круговое наблюдение за поверхностью воды и воздушным пространством на большом удалении позволят вести новые сверхдальние радиолокаторы и оптико-электронные системы дрона.

«Альтиус» способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Беспилотник может не только самостоятельно находить цели в море и прибрежной зоне и наводить на них оружие в режиме реального времени, но и отслеживать результаты нанесенных огневых ударов.

В перспективе он сможет самостоятельно наносить удары по надводным и наземным целям управляемыми или неуправляемыми бомбами и ракетами, что позволит бороться с различными морскими целями, в том числе большими кораблями — эсминцами, крейсерами и даже авианосцами.

О том, что испытательные полеты опытного образца «Альтиуса» с нанесением первых авиаударов по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса «воздух-поверхность» пройдут летом, сообщалось в марте. Отмечалось, что беспилотник отработает программу типовых ударных вылетов с уничтожением танков, легкобронированной техники, пехоты и артиллерии.

Первый опытный образец БПЛА начал полноценные летные испытания в июле 2018 года. Разрабатывает беспилотник НПО ОКБ им. М.П. Симонова при участии группы «Кронштадт».

Форум «Армия-2021» проходит с 23 по 28 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. На форуме представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа, Минобороны РФ покажет более 300 серийных образцов техники. Параллельно с форумом в этом году проходят и VII Армейские международные игры, в которых участвуют военнослужащие 44 армий мира.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
ОКБ Симонова
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Авианосец
АРМИ-20XX
БПЛА
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