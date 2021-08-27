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Известия.ru

В Минпромторге назвали сроки подъема в воздух самолета «Байкал»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Легкий самолет «Байкал», который должен сменить «кукурузник» Ан-2, планируют поднять в воздух в октябре. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил на совещании в Волгограде замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров.

Совещание было посвящено вопросам развития малой авиации.

«Самолет будет поднят, по нашему плану, в воздух в конце октября. Все авиакомпании региональные будут допущены к просмотру», — указал Бочаров.

Он уточнил, что утвержденный план предполагает к 2024 году увеличение объемов ежегодного выпуска до 30 самолетов «Байкал». По словам замминистра, в дальнейшем выпуск будет увеличен до 50 самолетов в год.

В июле глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что «Байкал» планируется дооснастить электродвигателем. Поставки самолета должны начаться в 2023 году.

В свою очередь вице-премьер РФ Юрий Трутнев 11 февраля заявил, что самолеты «Байкал» станут основными в авиапарке новой дальневосточной авиакомпании.

В декабре 2020 года исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что одной из ключевых проблем самолета Ан-2 является то, что он использует в качестве топлива авиационный бензин. Готовящийся же ему на смену «Байкал» работает на авиационном керосине, отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране в 2021 году должен быть готов опытный образец «Байкала» — нового пассажирского самолета на девять мест, который призван заменить устаревший самолет Ан-2.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-2
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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