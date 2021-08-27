Щит не работает. Почему так сложно защититься от дронов

Эксперт рассказал, почему США и России не удается эффективно противостоять беспилотникам

Сухопутные войска США выбрали принадлежащую корпорации Leidos компанию Dynetics для создания прототипа системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Она получила название Enduring Shield («Несокрушимый щит»). Аналогичные разработки ведутся в России. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказывает, в чем состоит главная проблема борьбы с дронами.

Американская вторая попытка

Первоначально сухопутные войска США планировали разработать и принять на вооружение так называемую Многоцелевую пусковую установку (MML, Multi-Mission Launcher) как часть решения IFPC (Indirect Fires Protection Capability, что можно приблизительно перевести как «Возможность обороны от огня, ведущегося с закрытых огневых позиций»), но отменили эту программу как «технологически несовершенную».

Enduring Shield компании Dynetic - это система противовоздушной и противоракетной обороны, которая может обнаруживать воздушные объекты «вкруговую» и обладает способностью одновременно вести огонь по нескольким целям. Так по крайне мере утверждает разработчик.

Заявляется, что Enduring Shield проста в эксплуатации и может быть полностью интегрирована с IBCS (Integrated Battle Command System) - сетью, объединяющую радиолокаторы, штабы, узлы связи и огневые батареи ПВО/ПРО армии США и их союзников. Об особенностях построения этой сети ранее подробно рассказывала «Газета.Ru».

Сухопутные войска США планируют разработать, сертифицировать и поставить «готовые к эксплуатации прототипы» к 2023 финансовому году, пишет портал Defense News. После планируется инициировать контракт на производство 400 пусковых установок и соответствующего количества противоракет.

Об усилении возможностей борьбы с БЛА говорилось и на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал разработку малоразмерных зенитных ракет, предназначенных для уничтожения беспилотников. Работы ведутся в «инициативном порядке». Об этом сообщил генеральный конструктор концерна Павел Созинов.

Без искусственного интеллекта не обойтись

Однако ни пусковые установки, ни «малогабаритные» ракеты (то есть огневые средства) не являются главной проблемой борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Начинать построение системы ПВО для борьбы с БЛА всех типов надо с создания эффективной системы радиолокационной разведки, которой сейчас нет.

При этом зоны обнаружения радиолокационных станций (РЛС) всех типов (с многократным перекрытием) должны обеспечивать обнаружение и сопровождение всех возможных воздушных объектов с предельно малых высот. К этому надо добавить, что практически уже ко всем типам современных локаторов надо добавлять оптический канал. Очень важное требование к РЛС дежурного режима в этом случае - их высокая подвижность. Время свертывания и развертывания локатора не должно превышать пяти минут.

Далее следует - и это одна из важнейших задач - построение автоматизированной системы сбора, анализа радиолокационной информации и выдача своевременных целеуказаний всем возможным огневым средствам. Скорее всего, здесь без искусственного интеллекта не обойтись, а время запаздывания информации должно составлять не более нескольких секунд.

К борьбе с БЛА, помимо зенитных ракетных систем ближнего действия, должны быть привлечены боевые вертолеты (специально подготовленные экипажи и боевые машины), укомплектованные подвесными контейнерами с 12,7-мм пулеметами - от 6 до 12 на каждом вертолете.

Чтобы всего одна выпущенная очередь приводила к безусловному поражению БЛА, поскольку второго захода на цель может и не быть.

Однако вертолеты смогут догнать БЛА далеко не всех типов. Поэтому для уничтожения беспилотников следует привлекать самолеты типа Як-130 и даже легкие турбовинтовые самолеты типа EMB-314 Super Tucano бразильской фирмы Embraer, оснащенные подвесными контейнерами с большим количеством стволов пулеметов и пушек калибра 12,7-23-мм.

Кроме того, по всей видимости, специализированные боевые бронированные машины на земле также надо оснащать зенитными пулеметными установками калибра 12,7-30-мм, причем количество стволов должно быть от четырех и выше. Подобные машины должны быть предназначены в первую очередь для борьбы с барражирующими боеприпасами (так называемыми дронами-камикадзе).

Весьма перспективным средством для борьбы с ударными БЛА представляется отечественный комплекс «Деривация-ПВО», оснащенный 57-мм автоматической пушкой с большой скорострельностью. Эта система во многом позволит перекрыть дальность применения высокоточного оружия беспилотниками, то есть позволит уничтожить БЛА еще до пуска им средств поражения.

Разница в цене межу обороной и нападением

С уменьшением массо-габаритных характеристик и увеличения количества БЛА, принимающих участие в одном ударе, во весь рост встает проблема оснащения войск лазерным оружием, поскольку в настоящее время главная проблема (и это проблема из проблем, можно сказать) - огромный ценовой разрыв между стоимостью средств нападения (БЛА) и средств обороны.

Ударный дрон-камикадзе (он же барражирующий боеприпас) может стоить несколько сот долларов, а цена зенитной управляемой ракеты даже ближнего действия достигает уже несколько десятков тысяч долларов (и это по самым скромным оценкам).

Поэтому применение классических средств борьбы (ЗРК/ЗРС ближнего действия и малой дальности) с подобными воздушными объектами может привести к крайнему изнурению возможностей обороняющейся стороны и повлечь за собой, без всякого преувеличения, коллапс оборонно-промышленного комплекса этой страны в ходе длительного ведения боевых действий.

Наконец, крайне эффективное средство борьбы со всеми типами БЛА - применение средств радиоэлектронной борьбы. Именно РЭБ в значительной степени может свести к нулю все боевые возможности БЛА, поскольку в любом случае на беспилотниках всех возможных типов есть радиоканалы, без которых навигация и боевое применение средств поражения становятся невозможными. Кроме того, эффективным будет и ослепление видео (оптико-электронных) каналов, которые есть практически на всех БЛА.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок