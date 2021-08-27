Поставки ударного беспилотника "Альтиус" в ВС РФ запланированы на осень

Кубинка (Московская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Первый тяжёлый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Альтиус" поступит в Вооруженные силы РФ осенью, сообщил журналистам на форуме "Армия-2021" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Осенью получим в войска первый комплекс "Альтиус" в ударном варианте", - сказал Криворучко.

Он добавил, что в российскую армию уже поступают и применяются ударные беспилотники "Форпост" и "Иноходец".

Как сообщал "Интерфакс", ударный беспилотник "Альтиус" (его также называют "Альтаир") с 2011 года разрабатывался казанским ОКБ им. Симонова по заказу Минобороны РФ. В июле 2016 года начались его лётные испытания. В 2018 году проект "Альтиус" был передан Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА).

20 августа 2019 года министерство обороны России сообщило о первом полете 6-тонного дрона "Альтиус-У", который удалось создать в результате разработок и испытаний ряда прототипов, а в декабре того же года Минобороны РФ и УЗГА заключили контракт на разработку беспилотника в окончательном облике - "Альтиус-РУ".

По данным военного ведомства, этот разведывательно-ударный комплекс с беспилотником большой продолжительности полета будет оснащен средствами спутниковой связи и элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами.

5 мая 2018 года Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявил, что тяжелый беспилотник "Альтиус" будет нести до двух тонн боевой нагрузки.