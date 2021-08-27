Войти
Интерфакс-АВН

Поставки ударного беспилотника "Альтиус" в ВС РФ запланированы на осень

92
0
0
А. Криворучко
А. Криворучко.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Кубинка (Московская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Первый тяжёлый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Альтиус" поступит в Вооруженные силы РФ осенью, сообщил журналистам на форуме "Армия-2021" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Осенью получим в войска первый комплекс "Альтиус" в ударном варианте", - сказал Криворучко.

Он добавил, что в российскую армию уже поступают и применяются ударные беспилотники "Форпост" и "Иноходец".

Как сообщал "Интерфакс", ударный беспилотник "Альтиус" (его также называют "Альтаир") с 2011 года разрабатывался казанским ОКБ им. Симонова по заказу Минобороны РФ. В июле 2016 года начались его лётные испытания. В 2018 году проект "Альтиус" был передан Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА).

20 августа 2019 года министерство обороны России сообщило о первом полете 6-тонного дрона "Альтиус-У", который удалось создать в результате разработок и испытаний ряда прототипов, а в декабре того же года Минобороны РФ и УЗГА заключили контракт на разработку беспилотника в окончательном облике - "Альтиус-РУ".

По данным военного ведомства, этот разведывательно-ударный комплекс с беспилотником большой продолжительности полета будет оснащен средствами спутниковой связи и элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами.

5 мая 2018 года Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявил, что тяжелый беспилотник "Альтиус" будет нести до двух тонн боевой нагрузки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОКБ Симонова
Персоны
Борисов Юрий
Криворучко Алексей
Проекты
AI
АРМИ-20XX
БПЛА
Похожие новости
24.08.2020
В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
11.06.2020
В Казани готовится масштабное производство тяжелых беспилотных летательных аппаратов
06.02.2020
Уральский завод гражданской авиации создаст новую версию беспилотника "Альтиус"
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
08.08.2016
Как «соколы» Шойгу в небе Казани подбираются к «хищникам» Пентагона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:14
  • 132
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 26.08 23:46
  • 9
Израиль в роли арабского лидера
  • 26.08 22:42
  • 4
Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э"
  • 26.08 22:23
  • 4
Поставки Aurus и автобусов на водородном топливе могут начаться в 2024 году
  • 26.08 22:22
  • 4
Разработчик сообщил, что БМП "Манул" станет базой для новых комплексов вооружения
  • 26.08 20:32
  • 252
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 26.08 20:22
  • 7
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 26.08 20:11
  • 12
В Польше рассказали о «последнем моменте перед великим регрессом» ВВС России
  • 26.08 19:23
  • 354
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 26.08 18:48
  • 3
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 26.08 18:45
  • 3
Печальное наследие «оптимизаторов»
  • 26.08 17:36
  • 3
Министр обороны Шойгу осмотрел экспозицию международного военно-технического форума "Армия-2021"
  • 26.08 17:01
  • 31
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 26.08 13:30
  • 1
Подписан первый контракт на поставку комплексов "Панцирь-С1М"
  • 26.08 13:17
  • 23
Крылья для УДК