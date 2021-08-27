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РИА Новости

Военный эксперт: "Иноходец-РУ" способен сутками находиться в воздухе

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Российский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений "Ладога 2009" на полигоне Каменка в Ленинградской области
Российский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений "Ладога 2009" на полигоне Каменка в Ленинградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Поставка новых ударных беспилотных аппаратов "Иноходец-РУ" в российскую армию начнется с 2023 года, сообщили в Минобороны. В эфире радио Sputnik о возможностях БПЛА рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Новые ударные беспилотники "Иноходец-РУ" (известны как "Сириус") начнут поступать в российскую армию в 2023 году, сообщил на форуме "Армия-2021" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Контракт на поставку "Иноходцев-РУ" был подписан между Минобороны и компанией "Кронштадт" в рамках форума.

"Иноходец-РУ" – дальнейшее развитие проекта ударных БПЛА "Иноходец" (другое название – "Орион").

"Иноходец-РУ" имеет два двигателя, большую взлетную массу (до 2,5 тонны) и может нести больше полезной нагрузки.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин рассказал о других возможностях нового ударного беспилотника.

"Он способен сутками находиться в воздушном пространстве. Аппарат может пролететь весь маршрут Северного морского пути, при этом вести как радиотехническую и тактическую разведку, так и применять вооружение против нарушителей территориальных границ РФ. Его также можно применять для выполнения деликатных миссий на большом расстоянии от территории России", – сказал Дмитрий Литовкин.

Он отметил, то на форуме "Армия-2021" также представлена система вооружений для ударного беспилотника.

"Это легкие малогабаритные ракеты, которые находятся на стенде "НПО "Высокоточные комплексы", это ракеты, которые находятся на стенде корпорация "Тактическое ракетное вооружение" – это те изделия, которые будут применяться беспилотником. Это современные боеприпасы – управляемые, имеющие системы искусственного интеллекта, которые позволяют с высокой точностью поражать как бронетехнику противника в движении, так и стационарные объекты", – рассказал эксперт.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Иноходец БЛА
Компании
Высокоточные комплексы
Корпорация ТРВ
Кронштадт
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
AI
АРМИ-20XX
БПЛА
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