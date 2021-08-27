Военный эксперт: "Иноходец-РУ" способен сутками находиться в воздухе

Поставка новых ударных беспилотных аппаратов "Иноходец-РУ" в российскую армию начнется с 2023 года, сообщили в Минобороны. В эфире радио Sputnik о возможностях БПЛА рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.
Новые ударные беспилотники "Иноходец-РУ" (известны как "Сириус") начнут поступать в российскую армию в 2023 году, сообщил на форуме "Армия-2021" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
Контракт на поставку "Иноходцев-РУ" был подписан между Минобороны и компанией "Кронштадт" в рамках форума.
"Иноходец-РУ" – дальнейшее развитие проекта ударных БПЛА "Иноходец" (другое название – "Орион").
"Иноходец-РУ" имеет два двигателя, большую взлетную массу (до 2,5 тонны) и может нести больше полезной нагрузки.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин рассказал о других возможностях нового ударного беспилотника.
Он отметил, то на форуме "Армия-2021" также представлена система вооружений для ударного беспилотника.