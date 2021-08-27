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Российская газета

МЧС намерено завершить строительство спасательных центров в Арктике к 2025 году

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Нашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

В 2025 году МЧС России планирует завершить строительство всех спасательных центров по всему арктическому побережью. Такую цифру обозначил первый замминистра Александр Чуприян.

Сегодня на пресс-конференции в информагентстве ТАСС он сказал, что денег много не бывает, их всегда не хватает, но пока планы сверстаны так, что строительство рассчитано именно до 2025 года. Это касается, как достройки уже давно ведущихся строительств в Анадыре и Певеке, так и новых объектов, которые еще предстоит построить с нуля.

Ранее говорилось, на Чукотке Академия государственной противопожарной службы МЧС России объявила аукцион на строительство учебно-тренировочного Арктического комплекса. Согласно данным размещенным на сайте госзакупок, смета Арктического комплекса аварийно-спасательного центра МЧС на Чукотке составит 1,8 миллиарда рублей. Итоги тендера подведут уже в начале сентября, а само строительство планируется завершить к октябрю 2023 года.

В техзадание входит административный, жилой, фельдшерский и хозяйственно-бытовой блоки. Кроме того, для обеспечения деятельности авиационного звена на территории действующего аэропорта в Певеке предусматривается создание ангаров, служебных помещений и помещений для отдыха авиационного персонала до 18 человек.


Тимофей Борисов

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
Арктика
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