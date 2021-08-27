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ЦАМТО

Аргентина запросила информацию по истребителю МиГ-35

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Истребитель МиГ-35
Истребитель МиГ-35.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 26 августа. Правительство Аргентины официально запросило информацию по многоцелевому истребителю МиГ-35 у АО "Рособоронэкспорт" для проведения технического и коммерческого анализа.

Как сообщает аргентинский сайт TN.com.ar, запрос об информации был передан в начале 2021 года. По времени это совпало с отправкой в Аргентину вакцины "Спутник-V", что резко увеличило "влияние" России в правительстве страны. Также продвигается план по строительству атомных электростанций в Аргентине.

Версия о заинтересованности Аргентины в приобретении российских истребителей циркулировала в СМИ уже несколько месяцев. Документ, к которому апеллирует TN.com.ar, впервые подтверждает, что ВВС Аргентины официально запросили информацию о российских истребителях.

В ВВС Аргентины заявили о необходимости приобретения сверхзвукового истребителя без уточнения деталей. Помимо интереса к МиГ-35, также анализируется возможность приобретения китайского JF-17. Кроме того, имеется информация о том, что США могут предложить партию F-16 Блок.40 после проведения модернизации.

Приобретение любого из этих самолетов будет осуществляться из Фонда национальной обороны (FONDEF) – инициативы, реализованной при администрации Агустина Росси в Министерстве обороны и направленной на переоснащение Вооруженных сил страны.

Напомним, что командующий ВВС Аргентины бригадный генерал Ксавье Исаак 19 января 2021 года встретился с послом РФ Дмитрием Феоктистовым, с которым обсудил перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества.

Хотя темы, затронутые в ходе встречи, официально не были анонсированы, предполагается, что были обсуждены сделанные ранее предложения по поставке Аргентине российской авиатехники.

Российская Федерация уже давно стремится наладить с Аргентиной отношения в сфере военно-технического сотрудничества, включая возможность частичной передачи технологий, создания производственных центров и технического обслуживания.

Что касается самолетов, то первоначально российское предложение включало истребители МиГ-29 и Су-30, а также учебно-боевые самолеты Як-130 с возможностью их сборки на аргентинском предприятии Fabrica Argentina de Aviones SA (FAdeA). Также предлагались транспортно-боевые вертолеты Ми-171Ш.

Еще в январе 2017 года Аргентина направила России коммерческое предложение, предусматривающее приобретение более 15 истребителей МиГ-29. Однако в начале октября 2019 года стало известно, что Аргентина отложила решение вопроса о закупке российских истребителей, обосновав такой шаг предстоящими президентскими выборами.

Замдиректора ФСВТС Анатолий Пунчук тогда заявил в интервью агентству "РИА Новости", что после президентских выборов в стране переговоры могут возобновиться.

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