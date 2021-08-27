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Украина захотела производить самолеты Boeing

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Источник изображения: Фото: boeing.com / t7-a

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины ведет переговоры о локализованном производстве учебно-боевых самолетов Boeing T-7A Red Hawk. В стране снова захотели производить американские самолеты. Об этом сообщил вице-премьер Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью изданию «Украинский тиждень».

По словам чиновника, украинская сторона ведет переговоры с Boeing о возможности производства самолета T-7A на государственном предприятии «Антонов». Целью этого является получение технологий производства, добавил Уруский.

Вице-премьер отметил, что украинская сторона также рассматривает выпуск более технологически сложных образцов, включая американский F-15, и шведский Saab Gripen, «которые государство вряд ли может себе позволить».

Первую попытку производства самолетов Boeing Украина предприняла в 2019 году. Тогда ГП «Антонов», госкорпорация «Укроборонпром», и Министерство обороны Украины вели переговоры с компанией Boeing о сборке легкого учебно-тренировочного самолета на территории Украины. Тогда переговоры не принесли результаты.

Учебно-тренировочный самолет T-7A является совместной разработкой компаний Boeing и Saab. Самолет предназначен для замен парка устаревающих УТС T-38. Первую эскадрилью самолетов T-7A планируют ввести в строй не ранее 2023 года.


Даниил Иринин

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Страны
США
Украина
Швеция
Продукция
F-15
Gripen NG
T-38 Talon
Компании
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SAAB
Антонов ГП
Укроборонпром
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