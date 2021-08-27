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WarSpot

«Калашников» готовит к выпуску мультикалиберный автомат

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Источник изображения: warspot.ru

Новый автомат от «Калашникова» сможет стрелять патронами трёх калибров. Вчера, 25 августа, пресс-служба концерна опубликовала промо-ролик модели карабина со сменными стволами.

«АКВ-521 даёт пользователю возможность иметь сменные стволы 415 или 341 мм под три различных патрона: 5,45×39, 7,62×39 и .223REM. Карабин уже прошёл все внутризаводские испытания, сейчас идёт подготовка к его серийному производству», — сообщается в описании к видео.

Промо-ролик карабина АКВ-521

В «Калашникове» указывают, что конструктивно карабин состоит из двух частей: в П-образной ствольной коробке ствол с газовой системой и узлом запирания совмещён с направляющими затвора и планкой стандарта 1913-MIL-STD/Picatinny; в спусковой коробке расположены УСМ, приёмник магазина, приклад и пистолетная рукоятка. Такое решение делает связку «ствол-оптика» стабильной при разборке карабина, что положительно сказывается на точности стрелковой системы при эксплуатации.

Ранее подобное решение презентовала сербская компания «Застава оружие».

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Страны
Сербия
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