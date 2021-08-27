Японский военный эксперт с воодушевлением рассказывает о проходящем в России очередном «Танковом биатлоне-2021». Число участников этого ежегодного красивого события растет. Материал лишен каких-либо «шпилек» и подвохов и отмечает высокую выучку российских танкистов и высокий накал настоящей борьбы на армейских соревнованиях.

В российских ежегодных армейских соревнованиях «Танковый биатлон» участвует все больше стран. В этом году их 19.

Известный японский военный обозреватель Тамаки Сакимура много пишет об армиях и вооружении разных стран мира. Его материалы пользуются популярностью в Японии.

На этот раз Сакимура рассказывает о только что начавшихся в России соревнованиях по "танковому биатлону" отдавая должное организаторам соревнований, а также мужеству и мастерству их участников.

Каждый год в подмосковном Алабино на танковом полигоне происходит удивительное и красивое событие - международные соревнования по "танковому биатлону". Здесь все довольно похоже на обычный биатлон - гонки, стрельба, результаты - только в роли средств передвижения участников используются не лыжи, а…танки.

Мировой чемпионат "Танковый биатлон"-2021 проходит в том же Алабино с 22 августа. Его события и результаты еще свежи в памяти зрителей и судей.

В этом году в соревнованиях впервые приняла участие команда из далекой африканской страны Мали. Но основной костяк участников составляют испытанные военные из принимающей соревнования России, Китая, Беларуси и других "танковых" государств. Танкисты, представляющие каждую страну, собрались на отличном алабинском полигоне и в спортивном духе соревнуются за достижение наилучших результатов в навыках, которые они приобретают на упорных ежедневных тренировках у себя дома.

"Танковый биатлон" состоит из спортивных состязаний по основным тактическим приемам для танкистов, таким как маневрирование танком в ходе гонок по пересеченной местности, преодоление препятствий и стрельба.

Первый такой турнир был проведен в 2013 году, а в настоящее время он проводится как часть "Международных армейских игр", своеобразной военной версии военной Олимпиады в которой проводятся соревнования по различным армейским профессиям.

В 2021 году, помимо России, в мероприятии принимают участие 19 стран. Это самое большое число за всю историю соревнований. В нынешнем году к ним присоединилась команды кадетов танкового училища из Мали.

Все участники "танкового биатлона" выступают на известном танке советского/российского производства Т-72. И только китайцы привезли с собой танки отечественного производства Тип-96.

Участники соревнований были разделены на два дивизиона по прошлогодним результатам и выступают на танках, окрашенных в четыре цвета: красный, желтый, синий и зеленый.

В лотерее, проведенной 16 августа, цветовая кодировка для каждой команды была определена следующим образом.

(Дивизион 1)

Красный: Китай, Вьетнам, Сербия.

Желтый: Узбекистан, Монголия, Беларусь.

Синий: Сирия, Азербайджан

Зеленый: Россия, Венесуэла, Казахстан

(Дивизион 2)

Красный: Лаос, Катар

Желтый: Кыргызстан, Южная Осетия.

Синий: Мали, Абхазия

Зеленый: Мьянма, Таджикистан

От каждой страны для участия было заявлено по 3 команды, и только Мали, которая участвует впервые, на этот раз представила только одну команду. Весьма позитивным моментом "танкового биатлона" является то, что национальным командам предоставляется возможность углубленных тренировок на маршрутах гонок.

Этапы "танкового биатлона" включает включают в себя "индивидуальные гонки", в которых участвуют все команды, и "эстафету", в которой участвуют команды из 12 стран. Эстафета - это очень своеобразная форма соревнований, в которой три разных экипажа передают друг другу танк "по эстафете".

Гонки танков по трассе организованы очень увлекательно и представляют собой захватывающее зрелище, когда тяжелые машины участвуют в слаломе, преодолении водных преград, холмистой местности, мостов и эстакад, а также противотанковых рвов. Как и в настоящем биатлоне, через определенные промежутки времени со специальных позиций танки осуществляют стрельбу из основного орудия боевыми снарядами (правда, без взрывчатых средств) по специальным мишеням. Стрельба по мишеням проводится также из спаренного и зенитного пулеметов.

Все это выглядит очень эффектно. Если в ходе стрельбы команда допускает промах, то она наказывается "штрафными" кругами, которые сильно снижают конечный временной результат. Кругов назначается столько, сколько допущено промахов.

22 августа лучшими в первом дивизионе в индивидуальной гонке оказались команды России, Китая и Узбекистана.

Россия, абсолютный чемпион всех лет и "королева" соревнований, ни разу не уступавшая победу другой стране, очень хорошо прошла все препятствия и удачно без промахов отстрелялась из всех видов оружия, показав отличное время 19 минут 34 секунды. Команда Китая существенно отстала с результатом 21 минута 56 секунд. Это отставание было вызвано промахами китайской команды в стрельбе из спаренного пулемета. Неудача для Китая довольно прискорбная, так как до последнего упражнения с пулеметом его команда шла вровень с российской. Вот какое напряжение царило на трассе, совсем как в настоящем зимнем биатлоне. Команда Узбекистана ошибок в стрельбе не допустила, но прошла по трассе несколько медленнее своих соперников с результатом 23 минуты 31 секунда.

В индивидуальной гонке во 2 дивизионе победила Мьянма с 28 минутами 57 секундами. Следом пришла команда Кыргызстана (32 минуты 12 секунд), которая допустила в общей сложности три ошибки при стрельбе - две с основным орудием и одну с зенитной установкой. Третьей пришла команда Лаоса (два промаха, 32 минуты 50 секунд).

Как ни удивительно, но команда Мали, участвовавшая в соревнованиях впервые, допустила всего одну ошибку при стрельбе, но хуже управлялась с маневрированием танка на трассе, и оказалась на 4 месте с результатом 40 минут 50 секунд.

23 августа индивидуальную гонку в первом дивизионе выиграла Монголия (23 минуты 57 секунд). Монголы стреляли без единой ошибки. Второе место занял Вьетнам (24 минуты 58 секунд), который также безошибочно завершил стрельбу. Венесуэла (31 минута 55 секунд) промахнулась всего один раз и заняла 3-е место. Сирия, занявшая 4-е место, безошибочно завершила стрельбу, но ей не хватило скорости хода по трассе - 39 минут 35 секунд.

24 августа, в третий день турнира, в 1 дивизионе в индивидуальной гонке будут состязаться команды Сербии, Беларуси, Азербайджана и Казахстана, а во 2 дивизионе Катар, Южная Осетия, Абхазия и Таджикистан. Гонки будут транслироваться в прямом эфире на официальном YouTube-канале Минобороны России.

Интерес к соревнованиям "танкового биатлона" очень высок.

Красочный фоторепортаж и видео с "Танкового биатлона-2021" можно посмотреть здесь.

*Статья опубликована 24 августа до подведения итогов 3 дня "Танкового биатлона-2021".

Согласно официальным данным Министерство обороны РФ, результаты индивидуальной гонки 24 августа:

1 дивизион:

Казахстан - 22:10

Азербайджан - 22:55

Беларусь - 22:57

Сербия - 25:50

2 дивизион:

Таджикистан - 27:23

Южная Осетия - около 50 минут

Катар - 1 час 20 минут

Команда Абхазии была дисквалифицирована

Тамаки Сакимура (Tamaki Sakimura)