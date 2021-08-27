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Российская газета

Основные силы Каспийской флотилии перебазировали в Дагестан

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Источник изображения: rg.ru

Основные и вспомогательные силы Каспийской флотилии перебазировали из Астрахани в Каспийск, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны Тимура Иванова.

По словам сотрудника министерства, сначала прошли строительные работы. Были перебазированы все вспомогательные суда. А затем пришла очередь основных сил флотилии.

По данным Минобороны, Каспийская флотилия проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли и защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений. В ее состав входят несколько бригад и дивизионов кораблей, а также части береговых войск.


Роман Мерзляков

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