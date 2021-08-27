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Российская газета

Шойгу: Дальность действия ракет на вертолетах увеличили почти вдвое

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Источник изображения: rg.ru

Апробация нового и перспективного оружия в боевых условиях помогла выявить недостатки этого арсенала и внести в конструкцию необходимые изменения. Об этом в четверг в эфире телеканала "Звезда" сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В качестве примера он привел ракеты, которыми оснащают вертолеты. "Мы практически полностью решили и исправили те вопросы, которые у нас возникли в Сирии. Вы помните, что у нас был тяжелый вопрос - дальность оружия армейской авиации. Вертолет, к сожалению, и по высоте, и по приближению попадал под действие переносных зенитно-ракетных комплексов. Значит, надо было увеличивать дальность. И сегодня она увеличена вдвое практически", - рассказал Шойгу.

Ранее министр неоднократно заявлял, что операция в Сирии выявила серьезные недостатки в некоторых новых видах вооружения и техники. В результате почти полтора десятка образцов были сняты с вооружения. Это, в частности, касается комплексов связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и ударных систем. А часть российских вооружений пришлось вернуть промышленности для модернизации и адаптации к современным условиям. В итоге проблемы с таким арсеналом были устранены.

"Следующие вопросы - это вопросы, связанные с беспилотными летательными аппаратами. Когда мы начинали кампанию в Сирии, у нас были временами тяжелые ситуации, потому что нам нужны были ударные беспилотники. Сегодня мы можем сказать, что они у нас есть, и это опыт очень хороший и очень достойный", - отметил Шойгу.


Юрий Гаврилов

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