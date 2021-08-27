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Известия.ru

Стартап из России предложил показывать рекламу из космоса

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Российский стартап предложил разместить рекламу в космосе. Avant Space уже представил Фонд содействия инновациям. Проект получит грант на 3 млн рублей. Разработчики создадут специальное мобильное приложение. Система будет распознавать кодированные картинки из космоса, сообщает телеканал «Известия». По задумке ее авторов на орбиту запустят до 30 спутников Avant Space. Аппараты будут оснащены большим числом лазеров. Таким образом, ночью спутники смогут в небе образовывать рекламные логотипы. Система будет включаться во время пролета над крупными городами. По данным разработчиков, размер покрытия будет почти как три полные Луны.

Российский стартап предложил разместить рекламу в космосе. Avant Space уже представил Фонд содействия инновациям. Проект получит грант на 3 млн рублей. Разработчики создадут специальное мобильное приложение. Система будет распознавать кодированные картинки из космоса, сообщает телеканал «Известия». По задумке ее авторов на орбиту запустят до 30 спутников Avant Space. Аппараты будут оснащены большим числом лазеров. Таким образом, ночью спутники смогут в небе образовывать рекламные логотипы. Система будет включаться во время пролета над крупными городами. По данным разработчиков, размер покрытия будет почти как три полные Луны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Луна
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