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Российская газета

Новосибирцам на выставке "Армия-2021" впервые показали броневик "Линза"

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Источник изображения: rg.ru

На военном аэродроме Толмачево под Новосибирском открылась масштабная выставка военной техники и вооружения "Армия-2021". Любой желающий может в подробностях рассмотреть самые передовые образцы стрелкового оружия и армейских машин. В частности, впервые на новосибирской площадке представлен новейший санитарный бронеавтомобиль "Линза".


- Бронеавтомобиль предназначен для эвакуации раненых с поля боя, - говорит командир эвакуационного отделения приемно-сортировочного взвода медицинской роты одной из сибирских войсковых частей Евгений Логинов. - Бронирование третьего класса защиты легко выдерживает попадание из стрелкового оружия, вплоть до пулеметной очереди. Гидропневматиченская подвеска обеспечивает плавный ход на бездорожье, ни пассажиры, ни раненые на носилках кочек не почувствуют. Это при том, что вес полностью снаряженного автомобиля превышает 15 тонн.

Всего боевая "скорая помощь" вмещает до четырех раненых в лежачем положении и до шести человек сидя. Это помимо экипажа, который состоит из водителя, фельдшера и санитара. У машины много новых возможностей: например, водитель может управлять "Линзой" в темноте и с выключенными фарами, так как изображение со специальных "ночных" камер передается на монитор у приборной панели. Кроме того, на крыше имеется мощная лебедка, которая поможет, например, вскрыть люк поврежденного танка, чтобы эвакуировать его экипаж. Раньше это делалось вручную.

В целом на выставке форума "Армия-2021" представлено свыше сотни экземпляров боевого оружия, техники, различного оборудования. Возле каждого экспоната - вежливые люди в форме, которые расскажут об особенностях применения любого из образцов, от сигнального пистолета до мощнейшего вертолета Ми-8 АМТШ-В "Терминатор" или сверхзвукового истребителя МиГ 31-БМ.

Более того, любое стрелковое оружие можно повертеть в руках, а в любую (ну или почти в любую) кабину можно залезть, чтобы почувствовать себя членом боевого экипажа. Кажется, что детворы здесь даже больше, чем военных.

Кстати, впервые на выставке представлен и полностью восстановленный легендарный Т-34-85, который в составе колонны ретротехники также прибыл на выставку в качестве экспоната. И если эту машину и небольшую гусеничную двухместную танкетку пришлось перевозить на спецтехнике, то колесные бронемашины прибыли на аэродром своим ходом. Исторические модели техники на фоне современных гаубиц "Мста-С" или "Пион" выглядят скромно, но вызывают у посетителей не меньший интерес.


Никита Зайков (Новосибирск)

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Продукция
БМПТ Рамка-99
Ми-8
МиГ-31
Мста-С
Проекты
АРМИ-20XX
Медицина
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