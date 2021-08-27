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Newsweek (США): гиперзвуковая «супер-пупер ракета» Трампа не представляет никакой угрозы

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Испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

Россия — впереди планеты всей в сфере гиперзвукового оружия. Оказалось, что и к защите от этого вида вооружения русские уже готовы. Автор Newsweek приводит заявления представителя концерна «Алмаз-Антей», создавшего знаменитые системы ПВО. Эксперт уверен в том, что российские зенитные комплексы могут уничтожить любую гиперзвуковую цель.

Западные гиперзвуковые ракеты, включая те, которые расхваливал бывший президент Дональд Трамп, называя их "супер-пупер", не представляют угрозы для России и будут сбиты в случае запуска, заявило государственное предприятие по производству вооружений "Алмаз-Антей".

В прошлом году Трамп объявил, что США работают над созданием гиперзвуковой ракеты, способной лететь в 17 раз быстрее скорости звука.

"Я называю ее супер-пупер ракетой, и недавно я слышал, что она в 17 раз быстрее тех ракет, которые существуют сейчас", - сказал Трамп в мае 2020 года во время церемонии представления нового флага Космических сил США.

"Если взять самую быструю ракету, которая у нас сейчас есть, то вы слышали, у России ракеты в пять раз быстрее, а Китай работает над ракетами, которые в пять или шесть раз быстрее. У нас же - в 17 раз быстрее", - сказал он.

"В 17 раз быстрее - вы можете в это поверить, генерал? Это нечто, верно? В 17 раз быстрее, чем те ракеты, которые у нас есть сейчас. Эта ракета - самая быстрая в мире, в три раза быстрее всех остальных".

Но генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов опроверг мнение о том, что быстрее значит лучше.

"Любая гиперзвуковая ракета - и существующая, и которая будет потенциально создана в обозримой перспективе - для нас по силам, - заявил он агентству "Спутник Ньюс". - Создаваемые на Западе супер-ракеты не представляют для нас больших проблем, и мы знаем, куда в этой области развиваться".

Конструктор поделился подробностями в интервью российскому информационному агентству РИА. "Надо понимать, что само увеличение скорости ракет не несет существенных неприятных последствий", - заявил он.

"Любая гиперзвуковая цель может лететь к объекту поражения на своей максимальной скорости только на большой высоте, а с приближением к объекту снижается, входит в атмосферу и теряет скорость. Есть и другие нюансы, в которые я не буду углубляться. - Короче говоря, любая гиперзвуковая ракета - и существующая, и которая будет потенциально создана в обозримой перспективе - для нас по силам".

Созинов также опроверг представление о том, что гиперзвуковая ракета является впечатляющим достижением.

"Концерн давно живет в "гиперзвуковой реальности", - рассказал он агентству, - В частности, практически все баллистические ракеты, по которым работают зенитные ракетные системы "Алмаз-Антея", имеют гиперзвуковые скорости. Ракеты зенитных систем концерна также способны развить гиперзвуковые скорости, это тоже не новость. Заметных проблем для нас тема разработки за рубежом "суперракет" не создает, мы знаем, куда в этой области развиваться".

"Пилотируемые самолеты в любой из своих версий, будь это самолет-невидимка или обычный самолет, например, F-15, F-16, отлично видны на наших радарах. А наши зенитно-ракетные системы обеспечивают надежную защиту от них", - добавил Созинов.

Россия первой приступила к разработке гиперзвукового оружия, в 2018 году показав свою самую современную ракету "Авангард", а в 2019 году передав ее в войска.

В июле российское Министерство обороны объявило об успешном запуске с борта корабля "Адмирал Горшков" гиперзвуковой ракеты "Циркон", способной лететь в семь раз быстрее скорости звука. Пуск ракеты был произведен в Белом море. Пролетев почти 400 километров, она поразила цель в Баренцевом море.

На этой неделе военное ведомство подписало соглашение с подрядчиком о поставке этих ракет в российские войска к 2025 году.

"Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета "Циркон")", - отметило Министерство обороны в своем заявлении, которое во вторник распространило российское государственное информационное агентство ТАСС.

"Контракт передан генеральному директору "Научно-производственного объединения машиностроения" Александру Леонову на международном военно-техническом форуме ["Армия-2021"]".

Российское государственное агентство сообщило, что Путин ранее заявил о постановке этой ракеты на боевое дежурство в ближайшее время.

Согласно публикуемым сообщениям, эта многоцелевая ракета, разработанная "НПО машиностроения", предназначена для поражения наземных и морских целей на удалении свыше 1 000 километров и способна лететь в девять раз быстрее скорости звука.

Путин неоднократно расхваливал "Циркон", заявляя, что это составная часть нового поколения ракетных систем, которые совершеннее вооружения любой другой страны.


Саманта Лок (SAMANTHA LOCK)

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-15
F-16
Авангард РК
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
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