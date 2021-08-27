Россия модернизировала уникальную станцию ПРО

В России завершилась модернизация уникальной радиолокационной станции (РЛС) «Дон-2Н», которая обеспечивает противоракетную оборону Москвы, фиксирует пуск баллистических ракет, и наблюдает за космическими объектами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора концерна «РТИ Системы» Юрия Аношко.

В ходе модернизации РЛС «Дон-2Н» повысились количественные и качественные характеристики системы, — отметил Юрий Аношко. Представитель «РТИ Системы» не уточнил, какие параметры РЛС были улучшены. По его словам, сейчас система проходит испытания.

Стационарная РЛС кругового обзора «Дон-2Н» разработана специалистами Радиотехнического института АН СССР. В 1978 году началось строительство станции, которую приняли на вооружение в 1989 году. С 1996 года «Дон-2Н» стоит на боевом дежурстве. Эта система предназначена для контроля космического пространства России и стран СНГ.

«Дон-2Н» может обнаруживать баллистические ракеты, сопровождать их, и наводить на цели противоракеты. РЛС способна одновременно сопровождать до ста элементов сложных баллистических целей. Головную часть межконтинентальной баллистической ракеты «Дон-2Н» может обнаружить на расстоянии в 3700 километров.

Даниил Иринин