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Россия модернизировала уникальную станцию ПРО

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Источник изображения: Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России завершилась модернизация уникальной радиолокационной станции (РЛС) «Дон-2Н», которая обеспечивает противоракетную оборону Москвы, фиксирует пуск баллистических ракет, и наблюдает за космическими объектами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора концерна «РТИ Системы» Юрия Аношко.

В ходе модернизации РЛС «Дон-2Н» повысились количественные и качественные характеристики системы, — отметил Юрий Аношко. Представитель «РТИ Системы» не уточнил, какие параметры РЛС были улучшены. По его словам, сейчас система проходит испытания.

Стационарная РЛС кругового обзора «Дон-2Н» разработана специалистами Радиотехнического института АН СССР. В 1978 году началось строительство станции, которую приняли на вооружение в 1989 году. С 1996 года «Дон-2Н» стоит на боевом дежурстве. Эта система предназначена для контроля космического пространства России и стран СНГ.

«Дон-2Н» может обнаруживать баллистические ракеты, сопровождать их, и наводить на цели противоракеты. РЛС способна одновременно сопровождать до ста элементов сложных баллистических целей. Головную часть межконтинентальной баллистической ракеты «Дон-2Н» может обнаружить на расстоянии в 3700 километров.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Дон-2Н
Компании
РТИ им. Минца
Проекты
СККП
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