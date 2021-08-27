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Российская газета

В России создан парашют для водолазов

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ВДВ РФ
ВДВ РФ.
Источник изображения: rg.ru

Концерн "Технодинамика" испытывает парашютную систему для десантирования военных водолазов в полной экипировке на воду. Об этом пресс-служба концерна сообщила на форуме "Армия-2021".

- Система дает десантнику возможность быстро и безопасно освободиться от парашюта, погрузиться и выполнять боевую задачу, - приводит пресс-служба слова главы холдинга Игоря Насенкова.

Предусмотрена возможность крепления к "водолазному" парашюту грузовой обвязки. Она позволяет десантировать вместе с человеком габаритное оборудование - например, подводный буксировщик.

Разработана десантная система на ивановском заводе "Полет". Ее грузоподъемность 225 килограммов, она может использоваться с высоты восьми километров.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Технодинамика
Проекты
АРМИ-20XX
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