Минобороны развернет загоризонтные РЛС "Контейнер" вдоль границы

ЦАМТО, 26 августа. Минобороны РФ приняло решение развернуть систему загоризонтных РЛС "Контейнер", которые способны обнаруживать самолеты противника на дальности 3 тыс. км.

Об этом агентству "РИА Новости" на "Армии-2021" сообщил гендиректор Концерна "РТИ системы" (компания-разработчик) Юрий Аношко.

"Министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система, в рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций "Контейнер", – сказал Ю.Аношко.

Специалист не назвал количество станций, которые будут входить в систему, но отметил, что они "должны быть развернуты вдоль российской границы и перекрывать соответствующие пространство".

По словам Ю.Аношко, РЛС "Контейнер" используют диапазон длин волн от десятка до сотни метров, которые переотражаются от ионосферы, за счет чего станция способна "заглянуть" за радиогоризонт.

Первая такая станция была построена в Мордовии и позволяет следить, в частности, за территорией Европы. РЛС может "видеть" любые самолеты, включая изготовленные по технологии "стелс". Дальность обнаружения целей у "Контейнера", по данным открытых источников, достигает 3 тыс. км, отмечает агентство.