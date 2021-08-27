Минобороны РФ сообщило о перебазировании основных сил Каспийской флотилии в Дагестан

Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы.

Кубинка (Московская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС - Основные силы Каспийской флотилии (Кфл) перебазированы на территорию Дагестана, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"Сначала был построен первый этап и перебазированы все вспомогательные суда, а сейчас уже все основные суда", - сказал Иванов в эфире телеканала "Звезда.

2 апреля 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о решении перевести Кфл из Астрахани в новый район базирования в Дагестане. Процесс перевода штаба и управления флотилии, её основных сил из Астрахани в Махачкалу и Каспийск (Дагестан) завершился около года назад.

Кфл - оперативное объединение ВМФ России. Наряду с Черноморским флотом - морская компонента Южного военного округа. Флотилия обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений.