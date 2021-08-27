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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о перебазировании основных сил Каспийской флотилии в Дагестан

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Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы
Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Кубинка (Московская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС - Основные силы Каспийской флотилии (Кфл) перебазированы на территорию Дагестана, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"Сначала был построен первый этап и перебазированы все вспомогательные суда, а сейчас уже все основные суда", - сказал Иванов в эфире телеканала "Звезда.

2 апреля 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о решении перевести Кфл из Астрахани в новый район базирования в Дагестане. Процесс перевода штаба и управления флотилии, её основных сил из Астрахани в Махачкалу и Каспийск (Дагестан) завершился около года назад.

Кфл - оперативное объединение ВМФ России. Наряду с Черноморским флотом - морская компонента Южного военного округа. Флотилия обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
КФ
ЧФ
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