Парад Независимости: в небе, на воде и на земле

В Украине прошли сразу несколько парадов в честь 30-летия восстановления независимости. Помимо прохода военных «коробок», по Крещатику проехала военная техника, а над главной улицей страны пролетела авиация. Кроме того, в Киеве и Одессе состоялся парад на воде. Как это было, можно увидеть в видеоподборке.

Как проходило празднование Дня Независимости, можно увидеть в коротком ролике от телеканала 1+1:

Одной из самых интересных съёмок стали кадры с беспилотника Bayraktar TB2. В описании видео указывается, в момент съёмки дрон находился на расстоянии свыше 10 км от Крещатика:

Украинская авиация над Киевом:

Авиация стран НАТО над Киевом:

Также в Киеве провели небольшую демонстрацию москитного флота и высадку десанта на остров посреди Днепра:

В Одессе, где базируются основные силы ВМС Украины, также было зрелищно. Здесь состоялся парад кораблей с привлечением авиации и демонстрацией десантной операции: