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WarSpot

Парад Независимости: в небе, на воде и на земле

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Источник изображения: warspot.ru

В Украине прошли сразу несколько парадов в честь 30-летия восстановления независимости. Помимо прохода военных «коробок», по Крещатику проехала военная техника, а над главной улицей страны пролетела авиация. Кроме того, в Киеве и Одессе состоялся парад на воде. Как это было, можно увидеть в видеоподборке.

Как проходило празднование Дня Независимости, можно увидеть в коротком ролике от телеканала 1+1:

Одной из самых интересных съёмок стали кадры с беспилотника Bayraktar TB2. В описании видео указывается, в момент съёмки дрон находился на расстоянии свыше 10 км от Крещатика:

Украинская авиация над Киевом:

Авиация стран НАТО над Киевом:

Также в Киеве провели небольшую демонстрацию москитного флота и высадку десанта на остров посреди Днепра:

В Одессе, где базируются основные силы ВМС Украины, также было зрелищно. Здесь состоялся парад кораблей с привлечением авиации и демонстрацией десантной операции:

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Москит
Проекты
NATO
БПЛА
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