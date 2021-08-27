Путин поздравил работников и ветеранов РКК "Энергия" с 75-летием организации

Президент отметил, что предприятие внесло уникальный вклад в развитие отечественной научно-технической мысли

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева с 75-летием организации. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"В истории вашего легендарного предприятия целое созвездие ярких открытий и прорывных разработок, ставших уникальным вкладом в развитие отечественной научно-технической, инженерной мысли. И конечно, отмечу, что на заре космической эры именно специалисты "Энергии" возглавили работы по созданию первого искусственного спутника Земли и первого пилотируемого корабля, успешно воплотили в жизнь другие грандиозные проекты", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что нынешнее поколение сотрудников корпорации - ученых, конструкторов, рабочих - смело и по-новаторски относится к решению ответственных задач и, кроме того, стремится сохранить профессиональную планку на высочайшем уровне, который задали предшественники.

"Такой основательный подход к делу способствует укреплению потенциала ракетно-космического и оборонно-промышленного комплексов, других наукоемких отраслей российской экономики", - добавил президент, пожелав работникам и ветеранам корпорации достижений и всего наилучшего.

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" им. С. П. Королева - одно из ведущих ракетно-космических предприятий России, головная организация по разработке пилотируемых космических систем. 26 августа 1946 года министр вооружения СССР Дмитрий Устинов подписал приказ о создании в подмосковном Калининграде отдела №3 Специального конструкторского бюро (СКБ) НИИ-88, которому было поручено разрабатывать баллистические ракеты дальнего действия. Эта дата считается днем основания РКК "Энергия". Главным конструктором СКБ был назначен Сергей Королев. В 1994 году в результате приватизации НПО "Энергия" была образована Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева (в 1994-2016 годах - ОАО, с 2016 года - ПАО).