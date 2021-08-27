Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2021"

Международный военно-технический форум "Армия-2021" начался 22 августа и продлится до 28 августа. По числу экспонатов он не имеет аналогов в мире - более 28 тысяч различных образцов вооружения и техники представлены в эти дни в парке "Патриот" в Подмосковье.

С сегодняшнего дня форум открыт для массового посещения. Мы составили подборку новинок, заслуживающих особого внимания гостей "Армии-2021".

Гражданский вариант автомобиля "Стрела"

Представленный на форуме "Армия-2021" внедорожник "Стрела КБМ ВПК" был создан силами студентов и выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно со специалистами "Военно-промышленной компании".

Опытный образец внедорожного небронированного автомобиля ВПК "Стрела" с колесной формулой 4х4 разработки ООО "Военно-промышленная компания". Источник: drom.ru

Одной из главных особенностей нового внедорожника стало широкое использование узлов и агрегатов от автомобиля ГАЗель Next.

Показанный вариант оснащен съемным верхом - заднюю часть кузова можно сделать полностью открытой. В будущем возможно появление других версий автомобиля - пикапа и полноценного SUV. В перспективе гражданская "Стрела" может получить семиместную версию и "автомат", рассказал руководитель расчетного отдела Конструкторского бюро молодежи МГТУ им. Баумана Никита Ложкин в беседе с "РГ".

Многоцелевая бронированная плавающая машина

Двухосную многоцелевую полноприводную бронированную плавающую машину, представленную на форуме впервые, в Сети неофициально прозвали "БРДМ-4". Как и его знаменитые предки, этот образец предназначен для ведения различных видов разведки. Разумеется, с его помощью можно будет сопровождать автомобильные колонны, вести борьбу с разведчиками и диверсантами противника. Для этого на машину устанавливается дистанционно управляемый модуль с пулеметным вооружением, таким как 7,62-мм ПКТМ или крупнокалиберный 12,7-мм "Корд".

"С советских времен такого класса машинами у нас никто не занимался. Она плавает, хорошо защищена. Лобовая проекция защищает от попадания бронебойной пули калибра 12,7 мм. Также была повышена минная защищенность, при этом машина обладает хорошей маневренностью", - рассказал "РГ" представитель компании-разработчика Сергей Суворов. Он отметил, что машина сошла с конвейера всего за 10 дней до начала форума.

Бронеавтомобиль для спецназа

Новый бронеавтомобиль для спецназа К-4386-ЗА-СпН, предназначенный для подразделений специального назначения, создан на базе уже известного десантируемого броневика "Тайфун-ВДВ", но обладает целям рядом отличий.

Защищенный автомобиль специального назначения К-4386 представляет собой машину с несущим кузовом и двухрядной кабиной, рассчитанной на четырех человек. Машина подготовлена для участия в проведении специальных операций. Она вооружена защищенной турелью с 12,7-мм пулеметом "Корд" и противотанковым ракетным комплексом "Корнет". В багажном отделении размещаются выстрелы к ПТРК, а в корме закреплен миномет.

От базового десантируемого "Тайфуна-ВДВ" новинка отличается боле высоким классом защиты, усиленными подвеской и корпусом, отметил Марат Ризванов. По словам представителя разработчика, именно в совмещении повышенного уровня защиты с хорошей проходимостью и высокой боевой мощью и заключается уникальность новой машины.

Зенитный ракетный комплекс "Сосна" на базе БТР-82

Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия "Сосна" продолжает демонстрировать свою универсальность. В этом году на форуме "Армия" впервые представлена версия на шасси четырехосного отечественного бронетранспортера БТР-82А. Необходимо отметить, что колесные шасси увеличивают мобильность и удешевляют стоимость эксплуатации военной техники.

Ранее демонстрировались варианты "Сосны" на основе боевой машины пехоты БМП-3 и легкого бронированного многоцелевого тягача МТ-ЛБ. Последний образец, как и само боевое отделение автоматизированного комплекса, также находится в выставочной экспозиции.

Ракета "Изделие 305Э"

"Изделие 305Э" - настоящая сенсация "Армии-2021". Таких легких многоцелевых и очень мощных ракет у нас еще не было. Да и за рубежом нет аналогов с характеристиками, как у 305Э. Гарантированная дальность управляемого полета - 14,5 км. Головка самонаведения - оптическая тепловизионная. Масса осколочно-фугасной боевой части - 25 кг, что гарантирует уничтожение любого танка или хорошо укрепленного объекта.

Особенность - высокоточное наведение на цель. Управление ракетой осуществляет оператор с вертолета-носителя. Но 305Э способна работать и в режиме самонаведения, если цель подсвечивается внешним источником, предположим, разведчиком или с беспилотного летательного аппарата. То есть в ней реализован принцип "выстрелил - забыл". Вертолет может пускать ракеты сразу по нескольким целям - стационарным или движущимся. Как уверяют разработчики, уклониться от такой ракеты невозможно. В первую очередь она предназначена для вооружения боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

РХМ-9

Машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9 впервые открыто демонстрируется на седьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Данный образец в настоящее время является самым совершенным в своем классе, ему по силам в автоматическом режиме распознавать более трех тысяч видов различных химических веществ и по каналам автоматизированной системы управления войсками или по радио передавать данные на пункты управления. Имеющийся на борту беспилотный комплекс воздушной разведки ведет изучение местности на расстоянии до 25000 метров.

РХМ создана на шасси трехосного полноприводного КамАЗ-63969 "Тайфун-К", имеющего высокий уровень противопульной (в том числе от 14,5-мм боеприпасов), противоосколочной и противоминной защиты.

ПЗМ-2М

Опытный образец полковой землеройной машины ПЗМ-2М на базе КАМАЗ-65224 даже внешне выглядит очень необычно. Конструкторы сумели на одной платформе объединить колесное трехосное вездеходное шасси, гусеничный движитель, бульдозер и траншеекопатель.

Сейчас в частях продолжается эксплуатация устаревшей, разработанной еще в 60-е годы ПЗМ-2 на базе выпускавшегося в Харькове Т-150К. Этот колесный трактор по нынешним меркам имеет массу недостатков, например неудовлетворительные характеристики подвижности. Так, средняя скорость составляет всего 20-25 км/ч, а максимальная по шоссе - не более 45 км/ч. В то же время новинка, благодаря камазовскоой основе с мощным дизельным двигателем, разгоняется до 90 км/ч и легко передвигается в составе армейских автоколонн.

Доработанный вариант танка Т-14 на платформе "Армата"

Казалось бы, танки Т-14 на базе тяжелой унифицированной платформы "Армата" участвуют в международном военно-техническом форуме "Армия" с 2017 года. Сначала их демонстрировали за ограждениями, а в последние годы "четырнадцатый" стали показывать открыто, и любой желающий мог ознакомиться с особенностями его конструкции.

Однако в этом году на форуме замечен доработанный вариант танка. Он получил новые усиленные опорные катки, а рядом с пушкой видна "заглушка" под второй спаренный пулемет.

ППК-20

Среди экспонатов форума можно отметить не только перспективные образцы военной техники, но и новинки стрелкового оружия. Концерн "Калашников", к примеру, представил опытный образец компактного пистолета-пулемета ППК-20.

Новый ПП может размещаться в носимом аварийном запасе летчиков. Требования к компактности такого оружия очень строгие, но выполнить их конструкторам удалось - общая длина пистолета-пулемета со сложенным прикладом составляет всего 41 сантиметр. Приклад, в отличие от более привычных моделей АК, складывается вправо. Также ППК-20 оснащен двухсторонним переводчиком предохранителя, который позволяет быстрее подготавливать оружие к стрельбе. Представленный на выставке образец оборудован быстросъемным глушителем.

Несмотря на компактность, в ППК-20 реализованы все требования, которые предъявляют к такому оружия спецподразделения. Это максимально длинная планка Пикатинни, новое цевье со слотами M-LOK для установки планок под необходимые аксессуары. Об особенностях нового пистолета-пулемета "РГ" рассказал представитель концерна "Калашников" Владимир Онокой.

АК-12СП

И еще одна новинка для любителей стрелкового оружия - автомат АК-12СП, предназначенный для использования специальными подразделениями. От обычного серийного автомата он отличается двусторонним переключателем режима огня и, опционально, высокой щекой на прикладе, которая облегчает использование коллиматорных прицелов. Ствольная накладка выполнена из алюминия и доработана для использования современных инфракрасных целеуказателей.

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И это далеко не все новинки, заслуживающие внимания. На форуме "Армия-2021" также представлены ударный беспилотник "Гром" с боекомплектом, роботизированный лазерный комплекс для борьбы со снайперами, новые багги, корректируемые авиационные ракеты С-8Л, БМП-3 с "Бережком" и многие другие новинки. Посетить форум и лично осмотреть новинки может любой желающий, главное успеть до 28 августа.

Илья Максимов