Шойгу заявил, что ударные роботы примут участие в учениях "Запад-2021"

Запущено промышленное производство боевых робототехнических комплексов, отметил глава Минобороны

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Военные задействуют в стратегических учениях "Запад-2021" в сентябре боевые робототехнические комплексы, сообщил журналистам глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на международном форуме "Армия-2021".

"Роботы-саперы - это было самое начало, одновременно с этим параллельно разрабатывались боевые, ударные роботы. И я думаю, что на учениях "Запад-2021" вы, конечно, увидите [их] не один и не два. Это уже промышленное производство, это уже десятки боевых ударных роботов, оружие действует у них на дистанциях до пяти км", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Звезда".

По словам министра, благодаря работе форума удалось полностью устранить проблемы с вооружением и техникой, выявленные в ходе операции в Сирии. В частности, был решен вопрос с высотой и дальностью полета армейской авиации, которая попадала в зону действия переносных зенитных ракетных комплексов.

"Следующие вопросы - это вопросы, связанные с беспилотными летательными аппаратами. Когда мы начинали кампанию в Сирии, у нас были временами тяжелые ситуации, потому что нам нужны были ударные беспилотники, сегодня мы можем сказать, что они у нас есть, и это опыт очень хороший и очень достойный", - добавил Шойгу.