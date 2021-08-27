Тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" модернизируют

Генеральный директор "Омсктрансмаша" Игорь Лобов отметил, что ТОС-1А сохраняет актуальность на поле боя

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. "Омсктрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") ведет модернизацию тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщил генеральный директор предприятия Игорь Лобов.

"Улучшения ведутся по всему спектру устройства машины - это и защищенность, это и средства связи и средства управления огнем. Это будет существенно модернизированная машина", - сказал он.

По его словам, создание "Солнцепека" завершится в ближайшее время. "Появление этой машины - вопрос ближайшего времени", - сказал Лобов.

Как отметил глава "Омсктрансмаша", ТОС-1А сохраняет актуальность на поле боя. "В сети каждый месяц появляются новые ролики о том или ином ее боевом применении. И везде говорят о том, что оно было успешным. Машина довольно востребована и обладает высоким соотношением стоимости и эффективности", - отметил Лобов.

ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, его боевой техники и фортификаций.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.

В новость внесена правка (11:16 мск) - уточняется время создания машины в третьем абзаце в связи с изменением данных предприятием, правильно - вопрос ближайшего времени.