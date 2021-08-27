Российский «Воронеж» модернизируют до «Яхромы»

Глава концерна «РТИ системы» Юрий Аношко заявил о планах модернизировать радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа «Воронеж» до уровня станции «Яхрома». Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Все новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. В период модернизации мы их тоже будем доводить до этого уровня», — сказал Аношко.

Он отметил, что на данный момент станции «Яхрома» строятся в Крыму, а боевой расчет будет меньше, чем на «Воронежах». По его словам, «Яхрома» станет более помехоустойчивой и получит большую пропускную способность. В ходе их создания будет разработана технология автоматизированной системы цифрового двойника, отслеживающего состояние РЛС, заключил Аношко.

Российская система СПРН состоит из наземного эшелона, представленного станциями семейства «Воронеж», и космического из четырех спутников «Тундра». Они охватывают радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы — в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России или ее союзников.

Леонид Немов