Ростех создал парашютную систему для десантирования боевых пловцов

ЦАМТО, 26 августа. Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех испытывает новую парашютную систему для десантирования водолазов в полной экипировке на водную поверхность.

Система позволяет бойцу быстро и безопасно освободиться от парашюта и приступить к выполнению боевой задачи под водой.

Парашютная система, предназначенная для выполнения прыжков с последующим погружением под воду, разработана специалистами Ивановского парашютного завода "Полет" холдинга "Технодинамика". Новинка может применяться на высоте до 8 тыс. м при скорости летательного аппарата от 140 до 350 км/ч. Парашют типа "крыло" площадью 37,2 м2 обеспечивает грузоподъемность до 225 кг. Система позволяет разместить в ее составе специальное водолазное оборудование и десантировать водолаза в полном снаряжении. Кроме того, предусмотрено крепление для универсальной грузовой обвязки с весом до 130 кг.

"Важная особенность нашей разработки в том, что ее подвесная система дает возможность десантнику в специальном снаряжении быстро и безопасно освободиться от парашюта, погрузиться под воду и приступить к выполнению боевой задачи. В конструкции парашютной системы предусмотрена возможность крепления грузовой обвязки, позволяющей доставлять к месту назначения габаритное оборудование, в том числе индивидуальный водолазный буксировщик. В настоящее время новинка проходит финальный этап исследовательских испытаний", – сообщил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

С широкой линейкой парашютных систем холдинга "Технодинамика" для высотного десантирования, в том числе "Стайер", "Дальнолет" и "Тандем-400", можно ознакомиться на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".