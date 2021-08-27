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Интерфакс-АВН

Боевые пловцы на учениях в Крыму уничтожили подводных диверсантов "противника"

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Тренировка пловцов-подводников. архивное фото
Тренировка пловцов-подводников на военных учениях. архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Учения по борьбе с подводными диверсантами противника прошли в Крымской военно-морской базе (КВМБ), сообщил в четверг Черноморский флот (ЧФ).

"В ходе учений экипаж противодиверсионного катера "Грачонок" при помощи поисково-спасательного комплекса "Кальмар" обнаружил под водой неопознанную группу водолазов", - сказано в сообщении.

С катера в акваторию были высажена группа боевых пловцов в специальном снаряжении, которые уничтожили "диверсантов" с применением подводного стрелкового оружия. Также был осуществлён осмотр района на предмет наличия установленных под водой минно-взрывных устройств.

Роль диверсантов выполнили водолазные специалисты из состава отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами, сообщает ЧФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
21980 Грачонок
Военные учения
ЧФ
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