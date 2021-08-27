На форуме «Армия-2021» обсудили вопросы развития Железнодорожных войск

В рамках Международного военно-техничного форума «АРМИЯ-2021», который проводится ежегодно с 2015 года, был проведён круглый стол на тему: «Актуальные вопросы развития и применения средств технического вооружения Железнодорожных войск».

В работе круглого стола приняли участие представители руководства и специалисты Главного управления начальника Железнодорожных войск, управления железнодорожных войск Западного, Восточного, Центрального и Южного военных округов, представители НИИЦ СТ ЖДВ 3 ЦНИИ Минобороны России, ВАМТО, ВИДЫ (ЖДВ и ВСО), ИП (ЖДТ г.Ярославль) 3 ЦНИИ Минобороны России, «Российского университета транспорта (МИИТ)».

Специалисты обсудили ход реализации решений, принятых по результатам круглых столов научно-деловых программ 2016-2020 гг., освещался вопрос техничного облика и инновационных решений в перспективных образцах техники и имущества Железнодорожных войск, предлагаемых предприятиями промышленности РФ.

Результатом работы экспертов стало определение уже достигнутых результатов, а также путей дальнейшего совершенствования технических средств Железнодорожных войск.