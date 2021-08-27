Мьянма купила комплексы "Панцирь-С1"

Россия заключила контракт на поставку Мьянме комплексов "Панцирь-С1". Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в Кубинке на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Контракт заключили в январе 2021 года, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя ФСВТС. Дмитрий Шугаев добавил, что поставят "Панцирь-С1" в соответствии со сроками и условиями, оговоренными в контракте.

"РГ" уже сообщала о том, что на "Армии-2021" Рособоронэкспорт подписал первый контракт на поставку модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М". ЗРПК укомплектован новыми зенитными управляемыми ракетами. Хотя может использовать и ракеты "Панциря-С1".

Светлана Цыганкова