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Российская газета

Мьянма купила комплексы "Панцирь-С1"

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Источник изображения: rg.ru

Россия заключила контракт на поставку Мьянме комплексов "Панцирь-С1". Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в Кубинке на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Контракт заключили в январе 2021 года, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя ФСВТС. Дмитрий Шугаев добавил, что поставят "Панцирь-С1" в соответствии со сроками и условиями, оговоренными в контракте.

"РГ" уже сообщала о том, что на "Армии-2021" Рособоронэкспорт подписал первый контракт на поставку модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М". ЗРПК укомплектован новыми зенитными управляемыми ракетами. Хотя может использовать и ракеты "Панциря-С1".


Светлана Цыганкова

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Страны
Мьянма
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
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