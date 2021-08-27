Войти
ТАСС

Рогозин: Роскосмос ждет прорывных результатов испытаний элементов ядерного буксира на МКС

100
0
0
Космический ядерный буксир «Зевс»
Космический ядерный буксир «Зевс».
Источник изображения: Изображение: КБ «Арсенал»

Только ядерный космический буксир может стать транспортной космической системой для передвижения крупных научных станций, отметил генеральный директор корпорации

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Испытание капельного холодильника-излучателя для ядерного буксира "Зевс" на борту Международной космической станции (МКС) является важной темой для Роскосмоса, в которой могут быть прорывные результаты. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Важнейшая для нас тема, где ожидаем прорывные результаты. Только ядерный космический буксир может стать транспортной космической системой для передвижения крупных научных станций или обитаемых орбитальных модулей в Солнечной системе и за ее пределами", - написал глава Роскосмоса в своем Telegram-канале.

Ранее генеральный директор Исследовательского центра им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) Владимир Кошлаков сообщил ТАСС о планах испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира "Зевс" на борту МКС в 2024-2025 годах. По его словам, уже разработана проектная документация, сейчас Центр им. Келдыша приступает к изготовлению макетов и научной аппаратуры для проведения эксперимента в многоцелевом лабораторном модуле "Наука".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Центр Келдыша
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Ядерный щит
Похожие новости
22.06.2020
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
15.06.2020
Der Tagesspiegel (Германия): российская космонавтика в поиске пассажиров
16.01.2017
Правительство ждет предложений Роскосмоса о судьбе МКС после 2024 года
18.05.2015
Нескончаемая череда катастроф
02.09.2013
Российские ракеты получат «ядерное» ускорение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:14
  • 132
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 26.08 23:46
  • 9
Израиль в роли арабского лидера
  • 26.08 22:42
  • 4
Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э"
  • 26.08 22:23
  • 4
Поставки Aurus и автобусов на водородном топливе могут начаться в 2024 году
  • 26.08 22:22
  • 4
Разработчик сообщил, что БМП "Манул" станет базой для новых комплексов вооружения
  • 26.08 20:32
  • 252
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 26.08 20:22
  • 7
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 26.08 20:11
  • 12
В Польше рассказали о «последнем моменте перед великим регрессом» ВВС России
  • 26.08 19:23
  • 354
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 26.08 18:48
  • 3
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 26.08 18:45
  • 3
Печальное наследие «оптимизаторов»
  • 26.08 17:36
  • 3
Министр обороны Шойгу осмотрел экспозицию международного военно-технического форума "Армия-2021"
  • 26.08 17:01
  • 31
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 26.08 13:30
  • 1
Подписан первый контракт на поставку комплексов "Панцирь-С1М"
  • 26.08 13:17
  • 23
Крылья для УДК