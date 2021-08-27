На "Армии-2021" состоялась дискуссия о приборном оснащении лабораторий в интересах биологической защиты войск

ЦАМТО, 26 августа. В рамках МВТФ "Армия-2021" проведен круглый стол на тему: "Актуальные направления развития средств и методов специфической индикации в интересах биологической защиты войск и населения Российской Федерации".

В круглом столе приняли участие специалисты 48 ЦНИИ Минобороны России и его филиалов, 33 ЦНИИИ Минобороны России, 27 НЦ Минобороны России, 35 ЦНИИИВМ Минобороны России, Военной академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко, Военной медицинской академии им. С.М.Кирова, Академии гражданской защиты МЧС, российские инженеры и конструкторы ИАП РАН, НИИ СВТ, ГосНИИБП, представители ведущих отечественных коммерческих организаций, специализирующихся в области конструирования средств специфической индикации и идентификации патогенных биологических агентов.

В ходе дискуссии эксперты затронули вопросы приборного оснащения современных диагностических лабораторий, используемого для специфической индикации патогенов, оценили возможность применения мобильных и полевых комплектов для выявления и идентификации патогенных биологических агентов, а также современных реагентных средств для обработки и анализа образцов на наличие патогенов. Специалисты также обсудили новые подходы к обнаружению и идентификации возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы и токсикоз в объектах окружающей среды.

В результате работы круглого стола были выделены наиболее актуальные направления разработки и совершенствования средств и методов специфической индикации в части повышения их чувствительности, специфичности и экспрессности; уменьшение массогабаритных характеристик оборудования в интересах биологической защиты войск и населения Российской Федерации. Экспертами конференции были также сформулированы предложения по направлениям сотрудничества НИО войск РХБ защиты ВС РФ с предприятиями промышленности в целях создания новых образцов оборудования и реагентных средств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.