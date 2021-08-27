БЛА MQ-9 "Рипер" Блок.5 ВКС Франции нанес первый авиаудар с применением УАБ GBU-12

ЦАМТО, 26 августа. Министерство вооруженных сил Франции 24 августа сообщило о том, что БЛА MQ-9 "Рипер" Блок.5 ВКС страны нанес первый авиаудар с применением УАБ GBU-12 с лазерным наведением в рамках операции "Бархан" в регионе Сахеля.

Как сообщило министерство, "участие в операции "Бархан" приближает БЛА MQ-9 "Рипер" Блок.5 к достижению полной готовности к боевому применению".

Первая серия испытаний адаптированного к применению вооружения MQ-9 "Рипер" Блок.5 была проведена на передовой авиабазе в Ниамее (Нигер) с марта по май 2021 года. Ее целью являлась оценка возможности использования БЛА в боевых условиях. Вторая серия испытаний прошла в конце июля для проверки возможности применения GBU-12.

На текущий момент вооруженный БЛА MQ-9 "Рипер" Блок.5 может применяться в боевых операциях в зоне Сахеля и Сахары. Он отличается улучшенными РЛС и электронно-оптическими системами, а также расширенным комплектом вооружения. На следующих этапах планируется оценить возможности нанесения ударов с применением УАБ GBU-49 и ПТУР "Хеллфайр".

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2013 года Госдепартамент США одобрил поставку Франции в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 16 БЛА MQ-9 "Рипер", связанного оборудования и услуг, общей стоимостью до 1,5 млрд. долл.

На начальном этапе закупаемые БЛА предполагалось применять для ведения разведки, а затем оснастить вооружением. Планируется, что "Рипер" останутся в эксплуатации до 2032-2036 гг., после чего Франция намерена закупить БЛА европейской разработки.

Первый беспилотный авиационный комплекс (БАК) в составе трех БЛА был заказан в 2013 году, еще три – в течение 2015-2016 года. МО Франции получило первый комплекс "Рипер", включая два БЛА и наземную станцию управления, в декабре 2013 года. Третий БЛА был поставлен в апреле 2015 года. Эти БЛА выполнены в версии Блок.1 и не несут вооружение. Второй комплекс также был поставлен в версии Блок.1 в 2016 году. Один из БЛА потерпел крушение в ноябре 2018 года и был заменен переданным компанией General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) в лизинг аппаратом.

В сентябре 2017 года МО Франции приняло решение вооружить БЛА. В течение 2019-2020 гг. несколько соответствующих контрактов были заключены с компанией GA-ASI.

Третий комплекс был поставлен ВС Франции в версии Блок.5 в начале, а четвертый – в конце 2020 года. В настоящее время в состав 33-й разведывательно-ударной эскадрильи (Escadre de Surveillance, de Reconnaissance et d'Attaque – ESRA) входят 30 членов экипажей, 120 технических специалистов и 12 БЛА "Рипер" (шесть версии Блок.1 и шесть – Блок.5).

С января 2014 года MQ-9 "Рипер" в невооруженной версии применялись с авиабазы в Ниамее (Нигер) для поддержки операций ВС Франции в африканском регионе. Первый полет БЛА версии Блок.5 в Мали состоялся 25 марта, а первый боевой вылет – 14 мая 2021 года.

В настоящее время ВКС Франции находятся в процессе модернизации имеющихся БЛА и приобретения еще шести БЛА "Рипер" версии Блок.5 (предполагается, что контракт на поставку двух из них был заключен с GA-ASI в июне 2021 года). Как планируется, они получат высокоточные бомбы GBU-12 "Пэйвуэй" и ПТУР AGM-114 "Хеллфайр", а также будут оснащены контейнерной системой радио- и радиотехнической разведки (SIGINT).

Четыре имеющихся БЛА "Рипер" Блок.1 вскоре будут отправлены в США для модернизации до уровня Блок.5, пятый будет использоваться в качестве источника запасных частей, а арендованный за символический 1 доллар шестой аппарат будет возвращен производителю. В итоге на вооружении будут состоять 12 БЛА единого стандарта Блок.5.