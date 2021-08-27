Войти
ЦАМТО

БЛА MQ-9 "Рипер" Блок.5 ВКС Франции нанес первый авиаудар с применением УАБ GBU-12

98
0
0
Источник изображения: Фото: defense.gov.fr

ЦАМТО, 26 августа. Министерство вооруженных сил Франции 24 августа сообщило о том, что БЛА MQ-9 "Рипер" Блок.5 ВКС страны нанес первый авиаудар с применением УАБ GBU-12 с лазерным наведением в рамках операции "Бархан" в регионе Сахеля.

Как сообщило министерство, "участие в операции "Бархан" приближает БЛА MQ-9 "Рипер" Блок.5 к достижению полной готовности к боевому применению".

Первая серия испытаний адаптированного к применению вооружения MQ-9 "Рипер" Блок.5 была проведена на передовой авиабазе в Ниамее (Нигер) с марта по май 2021 года. Ее целью являлась оценка возможности использования БЛА в боевых условиях. Вторая серия испытаний прошла в конце июля для проверки возможности применения GBU-12.

На текущий момент вооруженный БЛА MQ-9 "Рипер" Блок.5 может применяться в боевых операциях в зоне Сахеля и Сахары. Он отличается улучшенными РЛС и электронно-оптическими системами, а также расширенным комплектом вооружения. На следующих этапах планируется оценить возможности нанесения ударов с применением УАБ GBU-49 и ПТУР "Хеллфайр".

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2013 года Госдепартамент США одобрил поставку Франции в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 16 БЛА MQ-9 "Рипер", связанного оборудования и услуг, общей стоимостью до 1,5 млрд. долл.

На начальном этапе закупаемые БЛА предполагалось применять для ведения разведки, а затем оснастить вооружением. Планируется, что "Рипер" останутся в эксплуатации до 2032-2036 гг., после чего Франция намерена закупить БЛА европейской разработки.

Первый беспилотный авиационный комплекс (БАК) в составе трех БЛА был заказан в 2013 году, еще три – в течение 2015-2016 года. МО Франции получило первый комплекс "Рипер", включая два БЛА и наземную станцию управления, в декабре 2013 года. Третий БЛА был поставлен в апреле 2015 года. Эти БЛА выполнены в версии Блок.1 и не несут вооружение. Второй комплекс также был поставлен в версии Блок.1 в 2016 году. Один из БЛА потерпел крушение в ноябре 2018 года и был заменен переданным компанией General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) в лизинг аппаратом.

В сентябре 2017 года МО Франции приняло решение вооружить БЛА. В течение 2019-2020 гг. несколько соответствующих контрактов были заключены с компанией GA-ASI.

Третий комплекс был поставлен ВС Франции в версии Блок.5 в начале, а четвертый – в конце 2020 года. В настоящее время в состав 33-й разведывательно-ударной эскадрильи (Escadre de Surveillance, de Reconnaissance et d'Attaque – ESRA) входят 30 членов экипажей, 120 технических специалистов и 12 БЛА "Рипер" (шесть версии Блок.1 и шесть – Блок.5).

С января 2014 года MQ-9 "Рипер" в невооруженной версии применялись с авиабазы в Ниамее (Нигер) для поддержки операций ВС Франции в африканском регионе. Первый полет БЛА версии Блок.5 в Мали состоялся 25 марта, а первый боевой вылет – 14 мая 2021 года.

В настоящее время ВКС Франции находятся в процессе модернизации имеющихся БЛА и приобретения еще шести БЛА "Рипер" версии Блок.5 (предполагается, что контракт на поставку двух из них был заключен с GA-ASI в июне 2021 года). Как планируется, они получат высокоточные бомбы GBU-12 "Пэйвуэй" и ПТУР AGM-114 "Хеллфайр", а также будут оснащены контейнерной системой радио- и радиотехнической разведки (SIGINT).

Четыре имеющихся БЛА "Рипер" Блок.1 вскоре будут отправлены в США для модернизации до уровня Блок.5, пятый будет использоваться в качестве источника запасных частей, а арендованный за символический 1 доллар шестой аппарат будет возвращен производителю. В итоге на вооружении будут состоять 12 БЛА единого стандарта Блок.5.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мали
США
Франция
Продукция
AGM-114
GBU-12
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
18.06.2020
«Жнецы» на границе России: Эстония получила беспилотники США
18.03.2020
ВВС США намерены заменить MQ-9 Reaper более дешёвым беспилотником
25.08.2016
ВВС США заказали дополнительные БЛА MQ-9 «Рипер»
16.07.2013
Зачем Парижу американские беспилотники?
21.02.2011
Атака дронов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:14
  • 132
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 26.08 23:46
  • 9
Израиль в роли арабского лидера
  • 26.08 22:42
  • 4
Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э"
  • 26.08 22:23
  • 4
Поставки Aurus и автобусов на водородном топливе могут начаться в 2024 году
  • 26.08 22:22
  • 4
Разработчик сообщил, что БМП "Манул" станет базой для новых комплексов вооружения
  • 26.08 20:32
  • 252
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 26.08 20:22
  • 7
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 26.08 20:11
  • 12
В Польше рассказали о «последнем моменте перед великим регрессом» ВВС России
  • 26.08 19:23
  • 354
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 26.08 18:48
  • 3
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 26.08 18:45
  • 3
Печальное наследие «оптимизаторов»
  • 26.08 17:36
  • 3
Министр обороны Шойгу осмотрел экспозицию международного военно-технического форума "Армия-2021"
  • 26.08 17:01
  • 31
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 26.08 13:30
  • 1
Подписан первый контракт на поставку комплексов "Панцирь-С1М"
  • 26.08 13:17
  • 23
Крылья для УДК