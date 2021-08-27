Интервью с редактором книги ЦАСТ «Военная разведка» Полом Робинсоном

На сайте газеты "Аргументы и факты" под заголовком "Совы против мышей. Какие есть секреты у ведущих военных разведок мира?" опубликовано интервью с Полом Робинсоном - редактором книги ЦАСТ "Военная разведка".

В Москве вышла книга "Военная разведка" - первое в России исследование тщательно скрываемой деятельности ведущих разведслужб мира.

Пол Робинсон - один из авторов книги, бывший офицер британской военной разведки, сейчас живущий в Канаде, - рассказал "АиФ" об отличиях методов американских, русских и китайских агентов, соперничестве разведслужб России и Украины и о некоторых громких операциях последних лет.

США: Не в коня корм?

Алексей Козаченко, "АиФ": Пол, на ваш взгляд, какая разведка сегодня самая могущественная?

Пол Робинсон: Больше всех средств в свои разведывательные агентства - суммарно 80 млрд долл. в год - вкладывают США. Они же обладают самым многочисленным разведывательным аппаратом в мире, самой большой системой спутников наблюдения, самым большим парком беспилотников, огромными ресурсами NSA (Агентства радиотехнической разведки) и т. д. Но даже это не означает, что американские спецслужбы всё знают. Как мы видели в последние годы, в некоторых случаях - таких как нападения террористов на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 г. - они были застигнуты врасплох. Однако американцы доминируют не так сильно, как раньше. Другие страны догоняют США, особенно Китай, который в последние годы инвестировал в разведку весьма значительные ресурсы.

- Как бы вы коротко охарактеризовали состояние военной разведки США?

- Она предоставляет военным довольно качественную информацию для удовлетворения их тактических и оперативных потребностей. В случае большой войны это обеспечило бы им преимущество. При этом сложно сказать, как спецслужбы США обеспечивают правительству понимание стратегической картины мира. Техническое мастерство сопряжено с недостаточным знанием и пониманием мотивов той или иной страны. Иными словами, американская разведка имеет хорошее представление о том, какие военные возможности есть у той же России, но не всегда понимает, что служит причинами поступков ваших руководителей и как они поведут себя в том или ином случае.

- Но в вашей книге нет глав, посвящённых ни американской, ни российской военным разведкам. Почему?

- Америки нет, потому что её разведаппарат настолько велик, что заслуживает отдельного исследования. А Россия не обсуждается, потому что книга написана для российской аудитории, чтобы информировать её о внеш­нем мире. Кроме того, судить о нынешнем состоянии российской разведки довольно сложно, т. к. у нас нет достаточной информации. В последние годы на Западе её обвиняют во многих грехах, включая вмешательство в выборы, дезинформацию, взлом компьютерных систем и т. д. Многие из обвинений кажутся преувеличенными. Однако за ними может и что-то стоять.

Необычный Израиль

- Есть ли принципиальные отличия по сбору информации разведслужбами стран Европы, Азии и Ближнего Востока?

- В принципе, методы сбора и обработка сведений везде одинаковы. Исторически сложилось так, что американцы известны своим предпочтением технологических методов, в то время как русские и китайцы имеют репутацию более приверженных старомодной "человеческой разведке". Однако степень, в которой эти исторические привычки отражают современную практику, мне кажется спорной.

- А можете назвать страну с самой странной, на ваш взгляд, формой ведения разведки?

- Наиболее необычен, наверное, Израиль. Его военная разведка АМАН больше, чем просто агентство. Она играет ключевую роль не только в военных, но и в политических вопросах, роль, которую в других странах обычно оставляют гражданским разведслужбам. Но является ли это эффективным методом работы, трудно сказать.

- Какая разведка может по­хвастаться своей агентурой?

- Здесь лучшими в Европе, пожалуй, можно считать румынских военных. Недаром натовская школа агентурной разведки расположена в румынском городе Орадя, а американцы в Афганистане использовали именно румынских военных разведчиков.

- А какая самая современная?

- Любая разведка - структура консервативная, а где-то даже и косная. А военная разведка - вдвойне. Но современный мир быстро меняется, поэтому разведчикам необходимо адаптироваться. Шведская Must, возможно, самая новаторская разведка в мире. Им успешно удаётся привлекать гражданских специалистов, в частности, по России. Синергетический эффект таков, что шведы, как муравьи, несут груз больше своего веса.

- Насколько вырос или, наоборот, снизился статус разведчиков? Осталось ли у них право самостоятельно принимать решения или все свои действия они сог­ласовывают?

- Статус разведки остаётся высоким. Однако в задачу разведывательных агентств не входит принятие оперативных решений, их работа заключается только в том, чтобы советовать.

- Какая операция военной разведки в XXI веке, на ваш взгляд, была самой яркой?

- Одним из самых известных разведывательных успехов по­следних лет стал успех американцев в поиске Усамы бен Ладена. Впрочем, на это ушло столько лет, что к тому времени, когда они нашли его и убили, он уже не был фигурой большой важности.

- А какая самая неудачная?

- Возможно, самым скандальным провалом разведки за последние 20 лет были англо-американские заявления о том, что Ирак Саддама Хусейна обладал арсеналом оружия массового уничтожения. Британские и американские спецслужбы публично сообщали о том, что это, безусловно, верно, что было использовано для оправдания нападения на Ирак. Как мы сегодня знаем, у Ирака не было никакого оружия массового уничтожения. Они ошиблись на 100%.

- А есть ли у вас примеры того, как военные разведслужбы занимались тайными операциями: свержениями правительств иностранных государств, устранением политиков?

- Некоторые из них, вероятно, могут заниматься и этим. Как и управлять действиями специальных воинских формирований, выполнять задачи в области внутренней безопасности и контрразведки. Но всё это не относится к задачам собственно военной разведки. По этой причине в нашем издании эти вопросы не рассматриваются.

- Как с появлением интернета изменились методы ведения разведки?

- Современные информационные технологии значительно увеличили объём информации, доступной спецслужбам. Это включает, например, миллиарды телефонных звонков, элект­ронных писем, сообщений в соцсетях. Плюс всё больше разведданных сегодня могут быть получены из открытых и общедоступных источников. С одной стороны, это открывает большие возможности для спецслужб. С другой - огромное количество информации создаёт огромные проблемы: как найти важное сообщение посреди такого количества материала? Необходимость сделать это привела к переходу к количест­венным методологиям анализа с использованием компьютерных технологий.

Всё больше агентов - "под колпаком"

- Можно ли сказать, что, пользуясь новыми технологиями, разведчики сами становятся более уязвимыми?

- С помощью современных технологий относительно легко идентифицировать агентов разведки и отслеживать их передвижения и деятельность. Конечно, это делает их более уязвимыми, по крайней мере до тех пор, пока они не найдут способы улучшить свою операционную безопасность.

- В книге есть интригующая глава "Битва сов и летучих мышей". Это про соперничество российской и украинской военных разведок?

- Одобрение в 2016 г. новой эмблемы ГУР МОУ - совы, пронизывающей мечом территорию России, с девизом на щите: Sapiens dominabitur astris ("Мудрый будет власт­вовать над звёздами") стало символическим шагом. Эмблема отсылает к неформальному знаку российской военной разведки - летучей мыши и её девизу: "Выше нас - только звёзды". Новая эмблема и лозунг ГУР прямо указывают на Россию как на главного противника. В конечном счёте, однако, любой серьёзный конфликт между Россией и Украиной будет решаться военной силой, а не разведкой.

- Похожа ли истинная деятельность разведчиков на то, что показывают в фильмах?

- Как бывший офицер разведки могу сказать, что реальная разведывательная работа имеет очень мало общего с фильмами про Джеймса Бонда.

- Есть ли у вас любимые фильм и книга про разведчиков?

- Насчёт фильма не уверен, а вот книга есть. Это роман Грэма Грина "Наш человек в Гаване". Там рассказывается о продавце пылесосов на Кубе в 1950-х гг., который завербован британской разведкой. Не имея никакого доступа к секретной информации, но желая получить от британцев деньги, продавец выдаёт чертежи разобранных им же пылесосов за схемы секретных установок. Хотя это явный фарс, но он не так далёк от истины - к сожалению, агенты слишком часто так поступают. Так что к сообщениям разведки всегда следует относиться с осторожностью.

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