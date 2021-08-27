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ТАСС

ОДК проработает вариант создания станций для опреснения воды в Крыму

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Михаил Ремизов
Михаил Ремизов.
Источник изображения: © Пресс-служба ОДК

Для станций опреснения могут применяться двигатели от 2,5 МВт до 25 МВт, отметил заместитель гендиректора корпорации Михаил Ремизов

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") прорабатывает вариант создания стационарных станций с использованием газотурбинной техники для опреснения воды в Крыму. Об этом сообщил ТАСС в ходе форума "Армия-2021" заместитель гендиректора ОДК Михаил Ремизов.

В настоящее время государственная программа по решению проблемы обеспечения Крыма водой предусматривает возможные решения по опреснению, но их доля невелика.

"Если мы будем ориентироваться не только на текущие потребности, но и на перспективные потребности Крыма в водоснабжении с точки зрения развития туризма, промышленности, сельского хозяйства в горизонте, скажем, до 2030 года, то может потребоваться существенно больший объем водных ресурсов, чем то, что обеспечит нынешний план. В этом случае есть потенциал для применения решений с использованием газотурбинной техники для опреснения", - сказал Ремизов

Он пояснил, что газотурбинная техника нужна потому, что опреснение на базе мембранных технологий приводит к высокой потребности в энергогенерации. В случае опреснения по принципу дистилляции газотурбинные двигатели могут быть частью энергоопреснительных комплексов, производящих как пресную воду, так и электроэнергию.

Ремизов уточнил, что для станций опреснения могут применяться двигатели от 2,5 МВт до 25 МВт.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.

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