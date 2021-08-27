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ТАСС

Компания "Кронштадт" защитит новые технологии с использованием нейросетей от взлома

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Генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков
Генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.
Источник изображения: © Фото : "Кронштадт"

Искусственный интеллект решит задачи, связанные с распознаванием цели и навигацией

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. АО "Кронштадт" работает над созданием системы с использованием нейросетей, которые будут устойчивы ко взломам. Об этом сообщил ТАСС гендиректор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков на форуме "Армия-2021".

"Мы работаем с военными технологиями и понимаем, что даже технологии машинного обучения имеют множество недостатков. Уже есть случаи взлома нейросетей, обхода их. Поэтому мы действуем сейчас крайне аккуратно и пытаемся создать такие системы, которые будут устойчивы к таким воздействиям", - отметил Богатиков.

По словам гендиректора, искусственный интеллект уже сейчас решает множество задач. "В первую очередь это вспомогательные задачи, связанные с распознаванием цели, навигацией, определением зон, в которых не нужно летательному аппарату появляться", - добавил он.

АО "Кронштадт" является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников, от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО "Транзас") специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.

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