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Интерфакс-АВН

Международный форум "АРМИЯ-2021" стартовал на Дальнем Востоке

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Командир танка Т-72Б3
Командир танка Т-72Б3 на выставке вооружений и спецоборудования в рамках Дня инноваций Восточного военного округа во Владивостоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Хабаровск. 26 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Главная площадка международного военно-технического форума "АРМИЯ-2021" открылась в Хабаровске на военном аэродроме "Центральный", сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) в четверг.

На форуме представлены более 100 образцов военной техники Минобороны, Росгвардии и МЧС, 30 из которых посетители смогут увидеть в практическом применении.

"Особенно интересными и зрелищными станут демонстрационные розыгрыши эпизодов строительства участка Байкало-Амурской магистрали, проведение специальной обработки участка местности и техники подразделениями РХБ защиты", - отмечает пресс-служба.

На площадке гости форума увидят разминирование минного поля боевой машиной разминирования (БМР-3), действия робота разминирования при обнаружении взрывных устройств, практические действия водолаза под водой, действия спасательно-эвакуационной службы.

Кроме того, будет продемонстрировано развертывание временных дорог с применением КРВД (комплекта оперативного развертывания временных дорог) и пропуск техники, работа станции комплексной очистки воды. Любой желающий сможет побывать в роли сапера: попробовать разминировать участок с учебными минами.

Сообщается также, что танкисты учебного центра ВВО исполнят танковый вальс. Фигурное вождение четырех танков пройдет под классическую музыку русских композиторов.

Всего округ развернул около 70 площадок форума в 37 населенных пунктах 11 регионов Дальнего Востока.

Впервые развернуты площадки в Якутии и Магаданской области, стать участниками и гостями форума смогут жители таких отдаленных районов, как поселок Певек и Мыс Шмидта на Чукотке.

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