В Польше заметили проблемы у ВМФ России

Минобороны России все больше информирует общественность о дальних походах российских кораблей, тогда как современная российская промышленность производит в основном малые и вспомогательные корабли, замечает портал Defence24 в публикации, посвященной проблемам строительства Военно-морского флота (ВМФ) страны.

«Некоторые наблюдатели, даже российские, видят все более полное расхождение официальных заявлений с их реализацией в кораблестроительной программе», — пишет польское издание.

В качестве примера в публикации приводится ситуация вокруг единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Издание уверяет, что неизвестно, когда данный корабль будет модернизирован, поскольку в настоящее время не существует сухого дока, способного его принять.

«Постоянная информация о предстоящих учениях и маневрах, переправах и походах, ярмарках и шоу, а также международных соревнованиях несколько омрачается проблемами с содержанием и технической модернизацией почти миллионной российской армии», — заключается в публикации.

В августе РИА Новости, ссылаясь на близкий к оборонно-промышленному комплексу источник, сообщило, что ремонт «Адмирала Кузнецова» сдвинули на один год. «Готовность к докованию будет обеспечена к концу текущего года. Но с учетом погодных условий докование произойдет скорее всего в теплое время следующего года», — сказал собеседник. Аналогичное сообщил источник ТАСС.

Иван Потапов