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ТАСС

Глава NASA заявил, что США находятся в состоянии космической гонки с Китаем

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Билл Нельсон
Билл Нельсон.
Источник изображения: Фото: NASA

Билл Нельсон отметил, что хотел бы, чтобы КНР была партнером, как и Россия

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Вашингтону и Пекину вряд ли удастся наладить сотрудничество в космической сфере. Об этом заявил в среду глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Его выступление на 36-м космическом симпозиуме в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) транслировалось организаторами конференции.

"К сожалению, я считаю, что мы с Китаем находимся в состоянии космической гонки, - сказал Нельсон. - Если говорить про Соединенные Штаты, то я бы хотел, чтобы Китай был партнером, как в случае с Россией".

Однако, отметил он, это вряд ли возможно, поскольку, по его мнению, "Китай является закрытой страной, а для сотрудничества в космической сфере необходима прозрачность". При этом глава NASA сообщил, что доволен взаимодействием с Россией и рассчитывает на его продолжение.

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
NASA
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