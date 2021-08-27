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Российская газета

"Алеша", "Эра" и ППК для летчиков: что показали Шойгу на "Армии-2021"

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Источник изображения: rg.ru

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу осмотрел экспозицию Международного военно-технического форма "Армия-2021". Особое внимание он уделил военно-техническому сотрудничеству, цифровым технологиям, образованию и медицине.


Министр обороны начал обход с экспозиции Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и "Рособоронэкспорта". Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев рассказал министру, что на форуме иностранные делегации представлены на самом высоком уровне - это лица, принимающие решение о покупке нашей техники. По словам Шугаева, за прошедшие три дня выставки был проведен ряд важных переговоров.

Глава ФСВТС подчеркнул, что особый интерес у иностранных партнеров вызвали танк Т-90МС, тяжелые огнемётные системы ТОС-А1, БМП на платформе "Бумеранг", военно-транспортный самолёт Ил-76МД90А, вертолёты семейства "Ми", зенитная ракетная система "Антей-4000", береговые ракетные комплексы "Рубеж", автоматы Калашникова АК-12, АК-15, АК-19 и другое стрелковое оружие.

Затем Сергей Шойгу внимательно познакомился с экспозицией военного инновационного технополиса ЭРА. Там главе военного ведомства представили электромобиль "Эра", разработанный молодыми специалистами одной из научных рот.

Представлял автомобиль один из его создателей - Иван Анисимов. Он - старший оператор научной роты технополиса ЭРА. Окончил технический университет в Дубне, пошел в военкомат, написал заявление о желании служить в научной роте, которое удовлетворили. Иван своей службой очень доволен. Идея электромобиля принадлежала Анисмову, а реализовать ее он смог, конечно, с помощью своих товарищей - таких же бывших студентов и старших командиров.

По информации разработчиков, электромобиль уже прошел "боевую" обкатку, он участвовал в учениях "Славянское братство", где подтвердил, а по некоторым показателям превзошел ожидаемый результат. Также машина апробирована на песчаных дюнах в сложных дорожных и погодных условиях.

Сергей Шойгу внимательно ознакомился с экспозициями зарубежных государств, представленные на форуме, - Казахстана, Индии, Беларуси, Пакистана. Белорусам он уделил особое внимание.

На министра произвел впечатление проект полной цифровизации работ военных комиссариатов, которое представило одно из ведущих предприятий в области цифровых технологий.

В ходе своего движения по выставочным павильонам министр обороны совершенно неожиданно буквально наткнулся на двух суворовцев из Казани. Строгим голосом стал расспрашивать: кто они такие и что здесь делают. Парни, конечно, растерялись и упавшими голосами сказали, что представляют "Алешу". Какого еще "Алешу"? - совершенно искренне удивился министр. Выяснилось, что это элемент искусственного интеллекта, помогающий суворовцам в учебе.

Когда Сергей Шойгу дошел да стендов, где была представлена научная работа военных вузов и суворовских училищ, он подошел к стенду Казанского Суворовского училища, где ему подробно рассказали и наглядно продемонстрировали, что такое "Алеша" и как именно он помогает суворовцам учиться. Министр остался доволен. Кстати, эта программа искусственного интеллекта внедряется в учебный процесс при самом активном участии будущих защитников Отечества.

Вообще, многочисленным экспозициям гражданских и военных ВУЗов, связанным с их научной работой, Сергей Кужугетович уделил повышенное внимание. Очень впечатлили его разработки молодых ученых МГТУ им. Н.Э. Баумана. Это небольшие спутники "Ярило-1" и "Ярило-2", запущенные в космос 28 сентября 2020 года, и готовящиеся к запуску "Ярило-3" - "Ярило-4".

Но особый интерес вызвал оптический модуль ОМ-2. Его представил профессор Сергей Одиноков, руководивший разработками. Одно из его предназначений - помощь медикам в боевых условиях. Если очень коротко, то суть такова. Предположим, боец получил тяжелое ранение. С поля боя его эвакуировал санинструктор. Так вот, уже в безопасном месте, санинструктор надевает на голову специальную прозрачную маску, в которую встроены видеокамеры, и осматривает ранения. Рана сканируется, и картинка сразу передается туда, где есть квалифицированные военные медики. Они осматривают на мониторах полученное изображение, в которое уже вложены все параметры раненого - температура, давление, вес... И принимают решение.

Санинструктор либо получает рекомендации, чем и как помочь раненому, либо указание на подготовку его к эвакуации.

Министр обороны дал указание внимательно изучить ОМ-2 и всячески содействовать его внедрению в военно-полевую медицину. Затем министр очень внимательно выслушал доклады руководителей Главного военно-медицинского управления и Федерального медико-биологического агентства.

После осмотра экспозиций, представленных в Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот", Сергей Шойгу уехал знакомиться с изделиями концерна "Калашников".

Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев представил министру передовые технические решения при разработке системы носимого аварийного запаса летного состава российских ВКС. Система включает в себя компактный пистолет Лебедева ПЛК для личной самообороны пилота, жилет с комплектом оборонительных гранат. Был презентован пистолет-пулемет для летчиков ППК-20, оснащаемый прибором малошумной стрельбы и новым складным прикладом. Оружие весом 3 килограмма питается магазинами на 30 патронов.

Осмотрев то, что ему показали и выслушав доклад, он дал поручение завершить госиспытания перспективного стрелкового оружия и защитного снаряжения для летчиков ВКС в ближайшее время.


Сергей Птичкин

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