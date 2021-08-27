Украина провалила сборку американских вертолетов в срок

Украинский концерн «Укроборонпром» не смог наладить сборку американских вертолетов UH-1 Iroqouis к заявленному сроку. Представители концерна обещали начать сборку вертолетов к 30-летию независимости Украины, которое наступило 24 августа, — сообщает Defense Express.

В ходе визита на «Одесский авиационный завод» 26 февраля глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев заявил, что первый борт украинской сборки будет готов к 24 августа, а к концу 2021 года может начаться лицензионная сборка американских вертолетов.

До сих пор «Одесский авиационный завод» не собрал ни одного вертолета. Более того, комплекты для сборки даже не привезли в страну, — пишет Defense Express. В «Укроборонпроме» объяснили задержку длительностью разрешительных процедур, связанных с ввозом комплектующих в страну.

В сообщении «Укроборонпрома» говорится, что в ближайшие два месяца производитель может получить комплект разрешений и технические задания от заказчиков. Это позволит продемонстрировать первые вертолеты до конца года. Речь идет о крупноузловой сборке, которую планируют впоследствии локализовать с помощью агрегатов украинского производства.

Ранее стало известно, что компания Bell Textron, выпускающая UH-1, не передавала «Укроборонрому» лицензию на производство «Ирокезов» — вопреки заявлению. Украинская сторона заключила соглашение с фирмой Southwest Florida Aviation, которая занимается восстановлением списанных вертолетов UH-1. За время существования производитель выпустил лишь 19 летательных аппаратов.

Влад Массино