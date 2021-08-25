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Известия.ru

Рогозин заявил об ущербе отношениям при раскрытии правды о «дырке» в «Союзе»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Раскрытие истиной причины появления в 2018 году просверленного отверстия в российском корабле «Союз» на Международной космической станции (МКС) может отрицательно сказаться на отношениях в космической сфере. Об этом заявил во вторник, 24 августа, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время трансляции программы радиостанции «Эхо Москвы» на YouTube-канале.

На вопрос слушателя о «дырке» в «Союзе» и уточнения главного редактора Алексея Венедиктова о том, действительно ли это была «медицинская история», глава госкорпорации дал короткий ответ.

«Ну да, но лучше не комментировать, потому что это ущерб нанесет двухсторонним отношениям», — отметил Рогозин.

Журналист еще раз переспросил, та ли это медицинская причина, о которой писали, на что глава «Роскосмоса» кивнул головой.

Ранее, 15 августа, Рогозин сообщал, что госкорпорация не обвиняет астронавта NASA Серену Ауньон-Чэнселлор в сверлении «дырки» в корабле «Союз МС-09» при полете на МКС в 2018 году, и российская сторона не хочет «неприятностей для нашего сотрудничества».

В опубликованной 2 августа статье ТАСС «Двенадцать тезисов американских претензий к «Роскосмосу» и ответы на них» ее автор, ссылаясь на высокопоставленного чиновника российской космической отрасли, заявил, что у Ауньон-Чанселлор было обнаружено заболевание, которое было спровоцировано «острым психологическим кризисом» — он «мог привести к попыткам разными способами ускорить ее возвращение» на Землю.

Рогозин подчеркнул, что не стоило устраивать «истерику» по поводу мнения одного из блогеров.

Глава программы космических полетов NASA Кэти Людерс и астронавт Билл Нельсон заявили в Twitter, что поддерживают Серену и ее профессионализм и не считают заслуживающими доверия какие-либо обвинения в ее адрес.

13 августа в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили, что не верят в версии, согласно которым отверстие на корабле «Союз МС-09» просверлил американский астронавт.

Российский космонавт Андрей Борисенко, комментируя «Известиям» поступившие заявления, подчеркнул, что на МКС работают только профессиональные космонавты или астронавты.


Серена Ауньон-Чанселлор в 2018 году совершила полет на Международную космическую станцию (МКС) на борту «Союза». В экспедиции она была инженером и пробыла в космосе 197 дней. 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты выразили мнение, что отверстие сделано сверлом. Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

25 марта 2019 года глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля. По его словам, пока нет ответа на вопрос, почему пыль нашли в определенных местах бытового отсека.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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Союз ПКК
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