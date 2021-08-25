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Интерфакс-АВН

Рогозин сообщил, что Сафронов остается его советником

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Иван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Журналист Иван Сафронов, находящийся под арестом в СИЗО "Лефортово" по обвинению в государственной измене, остается советником генерального директора корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина.

"Да, он является моим советником. Потому, что это, наверное, правильно, как мне кажется, когда еще нет решения суда, и человек не обвинен уже самой судебной властью", - сказал Рогозин во вторник в эфире радио "Эхо Москвы".

"До тех пор, пока не будет судебного решения - того или другого - он будет продолжать работать советником в "Роскосмосе"", - сказал Рогозин.

"Я никогда не комментирую то, что я обсуждаю с президентом", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, говорил ли он про дело Сафронова с президентом РФ.

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

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