С прицелом на будущее. Чем удивляет концерн Калашников на "Армии-2021"

Группа компаний "Калашников" одной из первых на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" стартовала с громкими премьерами, среди которых новый пистолет-пулемет, корректируемая авиационная ракета и даже "умное" ружье с бортовым персональным компьютером. О том, как создавались новинки и где они будут применяться после выхода в серийное производство, — специальный материал ТАСС

Центральное место в экспозиции группы компаний (ГК) Калашников занимает опытный образец 9-мм пистолета-пулемета ППК-20. На сегодняшний день оружие прошло государственные испытания и теперь решающее слово за основным заказчиком - Министерством обороны России, которое должно дать команду на поставку ППК-20 в войска.

Новый пистолет-пулемет - знаковый для "Калашникова" продукт. Именно с этого вида оружия начинал свою карьеру легендарный Михаил Калашников. В 1942-м он хотел вооружить им танкистов, у которых в то время в качестве личного оружия был только пистолет ТТ. Позднее, в 1990-х годах, работу над отечественными пистолетами-пулеметами продолжил его сын Виктор Калашников.

Первенец Калашникова

Идея создать мощное автоматическое оружие возникла у легендарного конструктора на фронте во время Великой Отечественной войны. К лету 1942 года на свет появилось первое оружейное детище мастера. Оружие получилось компактным, с магазином от пистолета-пулемета Дегтярева на 25 патронов и складывающимся прикладом как у немецкого образца MP 38/40.

Однако работа молодого конструктора была признана специалистами сырой и в серию не пошла. Большую часть жизни, как известно, Михаил Калашников посвятил своему АК. А работу над форматом пистолета-пулемета Калашникова продолжил лишь через полвека его сын Виктор.

Бизон и Витязь

В 1993-м группа инженеров машиностроительного завода ("Ижмаш") под руководством Виктора Калашникова предложила создать пистолет-пулемет со шнековым магазином увеличенной емкости.

Шнековые магазины, разновидность барабанных магазинов большой емкости, известны еще с конца XIX века. Их конструкция отличается тем, что патроны в цилиндрическом корпусе расположены по спиральной поверхности шнека, также известного как "винт Архимеда". Шнековые магазины гораздо меньше в диаметре и больше в длину, что в теории должно было значительно улучшить эргономику оружия.

Прототипом для новой модели Виктора Калашникова стал хорошо известный всему миру автомат АК. На основе его ствольной коробки с ударно-спусковым механизмом был создали пистолет-пулемет "Бизон" ПП-19 со шнековым магазином на 53 патрона калибра 9x19 или 64 патрона 9x17.

Но и "Бизоны" у большинства стрелков не прижились. Во многом из-за высокой цены и меньшей надежности шнековых магазинов по сравнению с традиционными коробчатыми.

Пистолет-пулемет "Витязь" ПП-19-01 Источник изображения: © Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

В середине нулевых в "Ижмаше" на смену "Бизону" был разработан более удобный в обращении и надежный пистолет-пулемет "Витязь" ПП-19-01. На этот раз конструкторы решили не экспериментировать и оснастили оружие простыми и надежными коробчатыми магазинами на 30 патронов. "Витязь" до сих пор находится в серийном производстве концерна "Калашников". Пистолет-пулемет поставляется российским силовикам и на экспорт. Кроме этого, на базе "Витязя" создан популярный гражданский самозарядный карабин "Сайга 9х19".

ППК-20

В 2020 году министр обороны России Сергей Шойгу поручил доработать пистолет-пулемет Калашникова под нужды военных летчиков. Как показала практика современных военных операций, в их носимом аварийном запасе (НАЗ) недостаточно оружия для самообороны.

Сирийская операция наглядно продемонстрировала, что данный вид оружия будет безусловно востребован у военных летчиков. Известны прецеденты, когда наши пилоты были вынуждены катапультироваться и отбиваться от террористов. Все, что у них было, это пистолет и граната, на которой они подрывались. Новый пистолет-пулемет компактно разместится в кабине истребителя и позволит летчикам в случае чрезвычайной ситуации дать отпор противнику Алексей Леонков, военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества"

В итоге оружие, соответствующее требованиям летного состава российской армии, было создано в рекордно короткие сроки - всего за два месяца.

При создании ППК-20 за основу была взята одна из модификаций пистолета-пулемета "Витязь". По данным заместителя генерального директора "Калашникова" по специальным проектам Дениса Фисенко, в новой версии улучшена эргономика оружия и прилагаемого к нему снаряжения. Кроме того, в пистолете-пулемете появился прибор для малошумной стрельбы, была повышена надежность оружия.

Пистолет-пулемет ППК-20 Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Для стрельбы из российской новинки применяются патроны 9x19 повышенной пробиваемости со стальным сердечником под индексом 7Н21, однако ППК-20 можно использовать и со стандартными патронами 9х19 отечественного и иностранного производства.

Испытания ППК-20 в Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны в Ахтубинске показали компактность и возможность размещения пистолета-пулемета в катапультном кресле. "В настоящее время продолжаются испытания для оценки эффективности внесенных изменений. При положительных результатах испытаний ГК "Калашников" готова приступить к производству пистолетов-пулеметов ППК-20, имеющих значительный экспортный потенциал", - сообщили в пресс-службе концерна.

Ожидается, что в НАЗ летчиков, кроме ППК-20, войдет и новый российский самозарядный пистолет Лебедева, который сегодня находится в опытной эксплуатации. При этом обе новинки концерна "Калашников", как считают военные эксперты, будут востребованы не только в ВКС, но и в силовых структурах.

По данным генерального директора "Калашникова" Дмитрия Тарасова, поставки новейшего 9-мм пистолета-пулемета ППК-20 должны начаться в 2021 году.

Новая авиационная ракета

Еще одной заметной премьерой на стенде группы компаний "Калашников" стала новейшая корректируемая авиационная ракета С-8Л.

80-мм боеприпас с осколочно-фугасной боевой частью предназначен для высокоточного поражения одиночных и групповых наземных подвижных и неподвижных целей. Пуск С-8Л производится с вертолетов и самолетов из штатных блоков орудия типа Б8В20 и Б8М1. Дальность применения ракеты - до 6 км.

Корректируемая авиационная ракета С-8Л, установленная на БЛА МДП-01 Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

По словам первого заместителя генерального директора ГК "Калашников" Андрея Семенова, "корректируемая авиационная ракета С-8Л с полуактивной головкой самонаведения может использоваться для различных видов носителей, включая беспилотные летательные аппараты".

С-8Л появилась на основе разработанной еще в советское время авиационной ракеты С-8. Ее носителями в разное время были штурмовики, а также бомбардировщики семейств "Су" и "МиГ", ударные вертолеты, а также бронетранспортеры и десантно-штурмовые катера.

На основе С-8 было создано широко известное во всем мире семейство ракет, предназначенных для широкого спектра задач: уничтожения живой силы, различных железобетонных сооружений, а также скоплений бронированной техники противника.

В 80-х годах прошлого столетия с развитием компактной радиоэлектроники и систем наведения (лазерных, инфракрасных и телевизионных) у инженеров возникла идея установить на неуправляемую ракету головку самонаведения и органы управления. Это давало возможность вооружить вертолеты огневой поддержки высокоточным оружием, в несколько раз увеличив их эффективность. Такие ракеты могли позволить летчикам работать не только по крупным объектам, но и точечно, уничтожая отдельные объекты на небольшой площади. Однако развал Союза заставил конструкторов отложить идею создания корректируемой авиационной ракеты на неопределенный срок.

Ракета С-8Л — это долгожданная реализация концепции появления на неуправляемой ракете лазерной головки самонаведения. Вертолет, оснащенный такой ракетой, может сам себе подсвечивать цель, или этим могут заниматься другие вертолеты, или, например, разведывательно-диверсионные группы. Кроме прочих достоинств, стоимость корректируемого боеприпаса концерна "Калашников" должна быть значительно ниже полностью управляемой ракеты Дмитрий Корнев, военный эксперт, основатель портала militaryrussia.ru

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" "Калашников" представил беспилотный летательный аппарат МДП-01 вертолетного типа, оснащенный тремя готовыми к пуску ракетами С-8Л в трубчатых направляющих под фюзеляжем.

Умная Ultima

Оружие или современный гаджет? Это вопрос до сих пор витает в воздухе павильонов ГК "Калашников" на "Армии-2021". Речь идет об обновленном ружье МР-155 Ultima. В этом году оно представлено с мини-компьютером на системе Android.

Ружье МР-155 Ultima (сверху) Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Ружье с футуристическим дизайном, напоминающим оружие героев фантастических боевиков, построено из модулей, что позволяет владельцу кастомизировать изделие. Внешние элементы выполнены из авиационного алюминиевого сплава и высокотехнологичных полимеров.

Компьютер расположен в прикладе Ultima, а на корпусе ствольной коробки - монитор и универсальный разъем USB для подключения камеры высокого разрешения, которая записывает процесс стрельбы во внутреннюю память.

Кроме этого, в систему включены дополнительные функции: часы, секундомер, таймер, компас и индикация остатка патронов в магазине. А еще в память смарт-ружья заложены интервалы технического обслуживания.

Калашников как оружейный бренд постоянно пытается расширять номенклатуру предлагаемого вооружения, в том числе и для гражданского рынка. Данное ружье — это, скорее, некий маркетинговый ход, так как электроника, которая установлена на нем, для профессионального охотника или стрелка имеет достаточно сомнительную ценность. Но, с другой стороны, футуристическая форма и возможность электронного контроля проведения стрельбы вполне может понравиться обывателю Дмитрий Литовкин, военный эксперт, обозреватель ТАСС

Но если отбросить все электронные "навороты", то в Ultima можно увидеть черты хорошо знакомого многим любителям охоты ружья МР-155. Новая модель также оснащена надежной газоотводной автоматикой, универсальна и пригодна для использования с самым широким спектром боеприпасов.

Василий Кучушев