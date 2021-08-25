Дальний Восток прикроют РЛС нового поколения "Резонанс-Н"

Дальний Восток делают неприступным для средств воздушного нападения. Идет ли речь о чужих самолетах, беспилотниках или различного типа ракетах - все они будут вовремя обнаружены и гарантированно уничтожены. Для этого на востоке страны устанавливают радиолокационные станции нового поколения.

К таким относится РЛС дальнего обнаружения малозаметных воздушных целей "Резонанс-Н". Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе страны на полях форума "Армия-2021" сообщил, что на Дальнем Востоке решено развернуть несколько таких РЛС, способных обнаруживать в небе даже гиперзвуковые объекты, летящие на скоростях до 20 Махов. Первую на востоке России РЛС такого типа намерены поставить на Сахалине.

Производители говорят о ряде серьезных преимуществ этой РЛС перед другими радиолокационными станциями. Прежде всего "Резонанс-Н" позволяет обнаруживать в небе различные, в том числе малоразмерные и изготовленные по технологии "стелс", цели на дальности от 10 до 1200 километров и высоте до 100 км. Скажем, ее радар засечет летящий на высоте 10 километров вражеский истребитель с расстояния 350 километров. Квалификация, определение координат и параметров движения воздушных объектов происходит на станции в автоматическом режиме. Причем РЛС готова сопровождать в небе до 500 таких объектов. Целеуказания комплексам и системам ПВО также выдаются автоматически.

Одновременно расчеты зенитных средств получают со станции необходимую для принятия решения информацию о нарушителях воздушного пространства. А еще "Резонанс" постоянно анализирует помеховую обстановку и при необходимости автоматически защищается от их воздействия.

Известно, что эта РЛС может работать в круговом режиме или в пределах заданного сектора. Помимо решения задач мирного времени она заранее предупредит о воздушном нападении и займется информационным обеспечением боевых действий авиации и средств ПВО.

Квалификация, определение координат и параметров движения целей происходит на станции в автоматическом режиме

Другое очень важное для северных районов страны свойство этой станции - ее способность работать при 40-градусных морозах и порывах ветра до 50 метров в секунду. К тому же модули "Резонанса" легко транспортируются автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом.

Не случайно, по меньшей мере, три такие РЛС уже развернуты в Арктической зоне России, в том числе на Новой Земле.

Юрий Гаврилов